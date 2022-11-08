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【李佳芯戀情】女神Ali甩拖兩年重投新戀情？　與神秘男子蜜遊輕井澤疑戀情曝光

娛樂 10:42 2022/11/08

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Ali疑似新戀情曝光。

月底快將40歲的李佳芯（Ali），今年初被爆出與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘密拍拖超過一年，更指她疑似腳踏兩船，在未跟相戀7年的陳炳銓完全分手就與Mark發展關係。

不過Ali即發長文澄清與陳恩德從沒拍拖，女神更落閘表明不會與「蟲草大王」有任何發展空間，劃清界線。

【女神級視后】李佳芯激罕親解與前度分手原因　Ali陳炳銓保持聯繫：第二種方式做朋友

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

疑新戀情曝光

其實女神Ali自從2020年與前度陳炳銓分手後，感情狀況一直備受外界關注。近日有港人在日本輕井澤Outlet偶遇Ali，而同行有一名年約40歲的神秘男子伴隨。據報道形容，該名男子髮型整潔，二人在餐廳內大嘆和牛。

事前兩人更同遊位於日本長野縣輕井澤町的一個狹長型人工湖泊雲場池。輕井澤雲場池環境優美，景色怡人，是不少情侶的拍拖聖地。

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女神旅遊打卡

Ali日前於社交平台分享旅行的點滴，雖然未有透露地方，但從9格拼圖中的美食、楓葉、景色等，眼利網民已認得出是日本的美景。當然的是，不見神秘男子的追蹤，而她留言表示享受獨處的時光，她寫道：

m y N o v e m b e r ‘

refreshing the mind wt some alone time🌱（在獨處的時候提神醒腦）

#smalleststepintherightdirection
#ALife

Ali日前上載旅行點滴，不過就未見神秘男蹤影。（Instagram圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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