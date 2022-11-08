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【打擊毒品】私家車遇查狂飆11公里撞欄　4男女涉販毒最細僅15歲

社會 10:04 2022/11/08

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(資料圖片)

一輛私家車昨日（7日）在尖沙咀無視警方指示及追截，最終在長沙灣失控「自炒」撞欄停下，而被拋出車外的毒品亦被尋獲，估計約市值近50萬元，車上4名男女均涉販毒被捕，年紀最細只有15歲，而28歲男司機更另涉「狂亂駕駛」罪。

西九龍總區交通部人員在尖沙咀漆咸道南及柯士甸道交界巡邏期間，一輛私家車違反交通規例，遂上前截查，惟該私家車未有按指示停下並企圖逃去，人員遂展開追截。
 
該私家車沿漆咸道南往公主道、太子道西、荔枝角道、黃竹街及長沙灣道逃去，其間亦有一個紙袋懷疑於公主道被拋出車外，其後私家車於荔枝角道888號失控撞向鐵欄後停下。人員在公主道地上檢獲237.9克懷疑霹靂可卡因、101.6克懷疑可卡因、131.2克懷疑「冰」毒。警員遂拘捕該名28歲姓何男司機涉嫌狂亂駕駛及販毒。另外2名本地男乘客及1名本地女乘客，年齡介乎15歲至31，亦涉嫌販毒被捕。行動中檢獲的毒品總市值共約487000元。案件交由深水埗警區重案組第三隊跟進。
 
警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊毒品行動。 同時，警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐


 

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