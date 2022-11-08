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【移民英國】林師傑與太太極速移民　再嚐「香港味道」解鄉愁感興奮　

娛樂 11:27 2022/11/08

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移民英國超過一年的藝人林師傑與太太歐陽巧瑩（Tammy），早前亮相HOY TV節目《離鄉別井的故事》分享他們極速移民的故事。

日前，林師傑在個人IG分享自己的開心事，皆因他再次嚐到自己昔日喜歡、熟悉的味道！他在IG片段中也按捺不住喜悅，大呼：「係香港嘅味道」！

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在英國吃香港薯片

在IG短片中，師傑打開了一包熱浪薯片，並說：「好開心啊，喺香港有人帶熱浪過嚟，係香港嘅味道啊」。太太Tammy也請師傑餵自己吃薯片，也指已很久沒有吃過。

吃得津津有味的師傑再次指這是香港的味道：「感覺係薯仔又廉價啲，調味料又廉價啲，但就係呢一個combination同回憶。」

Tammy補充指英國的薯片是很厚身，師傑就稱手上的薯片很薄、透光，Tammy再回應指就是要吃這一個口感。

林師傑：「係香港嘅味道」（影片截圖）

林師傑：「對佢唔再依賴」

師傑也在帖文中分享自己與熱浪薯片之間的故事：

過去十年，熱浪真係我最鍾意嘅食物。就算做咗教練，轉左食素，呢份愛冇改變過。呢一年嚟到英國，知道要放棄佢，有少少唔開心🥺。因為冇再食，亦都因為更加注重左健康，今次遇番佢發覺原來感覺唔同咗。有得團聚係開心，不過原來不知不覺間已經對佢唔再依賴。

放低左過去，依家最鍾意嘅係，柿。
越能夠活在當下，人生變得越安逸。


曾欲輕生  移民尋快樂生活

師傑與Tammy去年10月移居英國，其實他們的移民念頭源自結婚後的40日歐洲蜜月之旅，師傑表示：「不嬲都有去外國住下嘅念法，想睇下呢個世界。」

二人在節目中透露，移民最主要的原因是想追求快樂的生活及「空間」，Tammy指「空間」不僅是指地方，還有想做的事及想過的生活 。師傑在移民前在糾結：「點樣先可以開心？有一段時間，我長期都喺度諗點樣離開呢個世界！」Tammy眼見另一半在「空間」不足的情況下活得辛苦，為改變現況，二人決定移民！

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3個月極速移民

由7月開始商討及籌備，到10月正式離開香港，短短3個月極速移民，Tammy直言當時壓力爆煲，因為所有移民手續及所需文件都由她一手包辦：「面對一大堆唔熟識嘅文件，都好大壓力！」

他們未知這決定是對還是錯，但認為總要嘗試，Tammy說：「如果錯，唔緊要，咪返番轉頭，但要試，趁後生多啲去試，而我幾開心見到佢（林師傑）過到嚟英國之後，成個人唔同咗。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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