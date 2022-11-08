【超級血月】七師傅教血月避劫方法　七仙羽：11月8號晚上不要出屋

▲ 「七師傅」七仙羽呼籲大家要避開「超級血月」。

「七師傅」七仙羽於FB發帖文提醒大家今天（8日）晚上是月全食及適逢超級滿月紅月亮，並稱為「超級血月」，呼籲大家要避開這個超級凶兆。

七師傅分享月全蝕對世界的影響，又教導大家如何避劫。

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七師傅警告勿出屋

七師傅於FB發帖文強調：

11月8號晚上不要出屋！！！

超級血月危險！！！ 11月8日，月亮將變成紅色，古人稱其爲「血月」，古人視紅色月亮為大凶之兆，紅色月亮為至陰至寒，血月降臨時，陰氣重邪氣旺、正氣衰陽氣減、是極凶的天象，

並會伴隨天災人禍及世局動盪。 11月8號爲月全食及適逢超級滿月紅月亮，謂之「超級血月」，是超級凶兆，必須要避開！！！

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血月的影響

她呼籲大家：

1.不要看天

血月最接近香港的時間，是11月8號下午5：30時至8：30這段期間（前後再加1小時磁場散退，最好10時才穩陣），這段時間最好留在室內，如果在室外，不易久留及不能望天空。 2.關窗落簾

我在印度修行時，每逢月食日，整條街都冇人，大家都不敢出屋，家家全屋窗簾及窗戶都緊閉，避免接觸到月光。 3.生日月大凶

如果你的生日在月食前後左右的日子，會特別影響身體丶財運丶感情，要盡早做修法或升運，要認真對待。 4.影響股市

根據資料分析，每次月食後，股市都跌。 5.損福折壽

從玄學角度分析，日食會影響重要的政經人物出現變動丶月食會令到普通老百姓會有災變。

▲ （FB圖片）

望滿天密雲

七師傅提醒大家切勿去觀賞這奇景：

古人認為見到月食會損福報及折壽。古代的皇帝如果在日食月食日，突然烏雲密布遮住了月亮，證明皇帝德行高，可見影響福報論，自古流傅。

希望11月8號滿天都是密雲，大家都平安。 月食很美，但也危險。姊妹們，不要去賞這奇景，外面凶險風大雨大，躺著也會中槍，早些歸家，乖🙏師傅愛你😘

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