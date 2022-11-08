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【團進團出】旅議會冀盡快落實指定景點名單　餐飲業界料大型中式食肆會受惠

社會 10:38 2022/11/08

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（資料圖片）

港府本月內將推出入境旅行團針對性安排，「團進團出」的旅客持黃碼可到主題樂園等表列處所、並在指定餐飲處所的分隔區域用膳。旅遊業議會主席徐王美倫今早（8日）在電台節目表示，該會早前向政府提出的建議與是次安排方向大致上一致，期望未來兩日可與政府商討敲定名單。

旅遊業議會主席徐王美倫在電台節目《千禧年代》上指，政府宣布就入境旅行團的針對性安排，與該會早前向政府所提建議方向大致上一致，政府亦已接納部份名單指定到訪景點，包括主題公園、西九M+博物館等，她期望兩日內能與政府商討並敲定名單。

她提到，參與的旅行團首先要提出完整行程，列明所到的景點及餐廳，需有導遊全程陪同，也要遵守業界與政府所訂的要求。就用膳的部份，她強調餐廳不能以未上到頂、即未高及天花板的間板作分隔，須以密封式間板做分隔。

徐王美倫坦言，措施推出初期未必可吸引大批旅客來港，但認為屬一個開始，讓周邊地方知道香港正港逐步復常。

香港餐務管理協會主席梁振華在同一節目指，暫時未有餐廳名單，因政府未公布細節，暫時未知要如何符合要求，仍有待與旅議會及政府商討。他表示，餐飲業界都希望與旅遊業界合作促成此事，已有部份食肆表示有興趣，相信礙於食肆空間，措施下會有較多大型的中式食肆受惠。

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責任編輯：江麗盈

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