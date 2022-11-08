【湊仔辛酸】帶2歲仔入女廁被罵沒素質　媽媽無奈：難道我做錯了嗎？

▲ 除了帶埋仔仔入女廁，都好難有其他辦法。

雖然現在有些商場已經設有親子廁所，但仍然屬少數，而人有三急最不能忍。近日有內地媽媽獨自帶2歲兒子到商場閒逛，期間媽媽人有三急，媽媽遂帶他上女廁，卻惹來一班女生大累她「沒素質」，令媽媽感到相當無奈。

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綜合内地媒體報道，福建泉州一名媽媽，近日帶同2歲兒子外出，於商場期間突感肚子不適需要上廁所，但兒子年紀太細，惟有把兒子一同帶進女廁；隨後母子如廁後，媽媽被一群女生大罵「這也太沒素質了吧。」這名媽媽表示，不少媽媽獨自帶年幼小孩外出，也會這樣上洗手間，對於被罵她大感無奈，感慨地說「難道我做錯了嗎？」。

其實「男孩上女廁」是近年不少人的親子話題，每次都會引起熱烈討論，據知，就一般的發展歷程來看，在1歲至2歲間，幼兒逐漸能夠理解男女兩性的外觀差異，然後在3歲之前，幼兒就能說出自己是女生或男生，也能區分哪些是女生／男生的玩具，到了4歲至5歲左右，許多孩子的性別認同就逐漸趨於穩定，大約在6歲至7歲，孩童能夠理解其性別是不會改變的。

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有網友說「2歲的孩子，性別意識還不是很明顯，更何況還是待在隔間內，根本看不到他人的隱私；人都有內急的時候，獨自帶寶寶外出，又是這麼小的孩子，放在外面確實不放心。所以，不要什麼都開嘴，能容人處且容人」、「不是1歲就開始培養性別意識嗎？我姐女兒就是一直都在培養，養到現在3歲，從來不讓她爸爸給她洗澡，也不讓他爸給她脫衣服，只能她媽媽幫她，其他人動她就哭」。

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責任編輯︰王明芳