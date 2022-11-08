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【男兒當入樽】電影版預告片釋出　盤點那些年必搶湘北球隊籃球鞋

休閒消費 12:51 2022/11/08

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到現在點解亞洲區AJ1仲係咁渴市，好大原因當年日本漫畫《男兒當入樽》掀起超強大熱潮所致。

日前，東映動畫於YouTube頻道上釋出《THE FIRST SLAM DUNK》（漫畫《男兒當入樽》電影版）預告片，官方更同時公布主題曲和全新聲優陣容，真係咩回憶都返晒嚟啦！而由預告片可看到其中兩幕跟當年《男兒當入樽》番外短篇漫畫《耳環》中所出現的場景一樣，就是當時還是小六的宮城良田，經常蹓躂的老地方，不少網民指猜測是以宮城的回憶出發，由跟他過世哥哥之間兄弟情開始，到全國大賽的「山王」世紀大戰……有別於漫畫版以主角櫻木花道因追赤木晴子（赤木剛憲妹妹）的故事脈絡。

其中今次電影版海報已露端倪，尤其五位主角們（櫻木花道、赤木剛憲、流川楓、宮城良田和三井壽）所穿的戰鞋，跟當年漫畫版合訂本第20期完全吻合，而這也是湘北大戰山王的end game大戰，而這次由井上雄彥親自上陣監製和編劇的電影版，更令骨灰級粉絲密切期待（櫻木飛出場外救波，當年筆者真係睇到喊架）！

另外，有骨灰級粉絲表示，在預告後中出現的籃球場的天花板，跟漫畫版「山王戰」的是一模一樣的，據知此場經典戰役地點，會場跟廣島市石田紀念體育館是一樣。不過最吸筆者眼球的是五位主角們的所穿的戰鞋，其中櫻木更是不少男生少年的dream shoes呢！

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記者：黃鑑江

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