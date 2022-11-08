【免費做核檢】今起免費檢測須網上預約或用檢測登記碼　即場生成登記碼亦可免費檢測

▲ 「檢測登記碼」登記或網上預約 才可免費檢測相。 (梁偉榮攝)

今日（8日）起需要接受強制檢測的市民或院舍員工等特定群組，要網上預約或使用「檢測登記碼」，才可接受免費核酸檢測，65歲以上或殘疾人士，可獲豁免。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



至於15歲或以下人士、65歲或以上長者和殘疾人士等獲豁免使用「安心出行」的巿民，即使未有預約，或沒有使用「檢測登記碼」，仍可接受免費檢測。市民也可使用「安心出行」為沒有流動電話的幼童／長者等有需要人士生成「檢測登記碼」，儲存為截圖或打印紙本紀錄，即可作登記免費檢測之用。記得之後更新「檢測登記碼」資料，因為「安心出行」只會儲存一個用戶自己專屬的「檢測登記碼」。



當局補充，巿民在社區檢測中心和檢測站即場生成用戶專屬的「檢測登記碼」，也可免費進行檢測。政府還提醒市民，進行核酸檢測時仍須帶備身分證明文件，及可在香港接收短信的流動電話，以便工作人員核對資料，確保檢測結果能傳送給受檢人士。



獲取「檢測登記碼」步驟簡單，只需將「安心出行」更新至最新版本，並填寫個人資料，繼而生成個人專屬的「檢測登記碼」。預先填寫的個人資料包括身分證號碼、中英文姓名、手機號碼、地址及出生年月日。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

