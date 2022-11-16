眼睛都會「爆拆」！一招鎖水補油急救沙漠眼

▲ 每逢轉季，眼睛同皮膚一樣都會開始變得又乾澀，想保持眼睛時刻濕潤清晰，最緊要是識得為雙眼「加油」。

一轉季，除皮膚變得乾燥外，就連雙眼都開始又乾又澀，加上經常使用電子產品，眼睛過分疲勞，不少人都因此出現「沙漠眼」。別以為滴眼藥水幫眼睛補濕就可以，其實眼睛乾澀不單止因為缺水，亦有可能是「缺油」！如果想有效紓緩眼乾問題，最重要是懂得對症下藥，選擇一支可以鎖水補油的眼藥水。

不同原因導致眼乾症

很多都市人都患有「沙漠眼」，其實導致眼乾的原因有很多，除因天氣乾燥、長期使用電子產品外，過度用眼如長時間閱讀、駕駛或進行精細工作等，都會因為過度專注而減少眨眼次數，導致眼睛分泌淚水不足而出現眼乾的問題。此外，佩戴低透氣隱形眼鏡、進行過激光矯視手術、服用抗敏感藥物、抗抑鬱藥物以及更年期荷爾蒙變化等，都是導致眼乾症的原因。

▲ 除經常使用電子產品如電腦和電話，很容易會因過度使用眼睛而出現眼乾問題。

眼睛缺油致水分流失

遇到眼乾問題，很多人以為滴眼藥水保持眼睛濕潤就可以解決問題，但其實眼睛出現乾澀情況，未必跟缺水有關，亦有可能是常見的「缺油性眼乾」！缺油性眼乾是指眼瞼內壁的腺管阻塞，無法分泌淚液所含的油脂，導致眼球表面油脂不足，在缺油的情況下，淚水便會容易蒸發而令眼睛出現乾澀、視力模糊、灼熱、刺痛、痕癢及疲倦等。所以，想保持眼睛濕潤，就要識得為眼睛「加油」，選擇一支可以鎖水補油的眼藥水！

適然® Systane® Complete 一滴鎖水補油8小時

面對着各種不同款式的人工淚液，不知如何入手？全新的適然® Systane® Complete就可以做到全面紓緩各種眼乾症狀如眼睛乾澀、灼熱、刺痛、視力模糊、容易疲倦等，而且同時適合缺水型、缺油型或混合型眼乾使用。全效滋潤配方（All-In-One）只需要一滴，便可幫眼睛補充所需油分，達至鎖水補油效果，全面有效紓緩各種眼乾症狀長達8小時。每日一滴適然® Systane® Complete就可以滴走眼乾，令眼睛回復明亮和濕潤，從此告別沙漠眼。

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▲ 全新的適然® Systane® Complete的全效滋潤配方，一滴便可有效紓緩各種眼乾症狀達8小時，適合各種眼乾人士。

▲ 每日一滴適然® Systane® Complete人工淚液，可以令眼睛回復明亮，告別沙漠眼。

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(特約)