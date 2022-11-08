【遠距離戀愛】細數不敵分隔兩地離婚藝人　夫婦聚少離多致感情轉淡緣盡

▲ 夫妻情盡！

「拿督千金」莊鍶敏日前驚爆與台灣老公Brian，因定居問題出現分歧宣布離婚結束逾兩年婚姻關係。其實圈中有不少藝人夫婦長期分隔兩地，聚少離多而感情轉淡，最終無奈分開。

【拿督千金】莊鍶敏與台灣丈夫因定居地嚴重分歧 Jacquelin直認正辦離婚手續

羅苡之陳志健

羅樂林女兒羅苡之與陳志健結婚十年，一直恩愛甜蜜，不過二人於今年5月宣布離婚，未能攜手到老。

據知近年轉戰內地發展的陳志健與羅苡之聚少離多，要長期Long Distance戀愛，終不敵分隔之苦決定分開，即使他們分開，但他們亦視對方為朋友家人，希望對方過得更好。

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趙麗穎馮紹峰

內地一線劇后趙麗穎和男星馮紹峰於2021年4月宣布「分訊」，婚姻關係2年半止步。他們先後在個人社交帳號留下同一留言：「日子很長，過去很好，願未來更好。」來祝福彼此。

聲明中披露離婚原因，他們因工作相識結緣而一起：「也因工作的聚少離多選擇重新回歸朋友關係。過去的日子裏，兩人真心相待，有過一段幸福美好的時光。」

他們又指雙方保持友好關係，更會為2歲多的兒子「想想」做好父母責任，共同撫養並陪伴孩子成長。

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李彩華

李彩華於2019年情人節宣布與拍拖半年的內地商人Eric閃婚，婚後二人不時大放「閃光彈」，愛得甜蜜。

可惜因工作關係，他們不時需分隔兩地，並只透過視像維繫感情，隨後新冠疫情影響下，兩公婆分隔異地見面機會近乎零令感情變淡，終二人在2020年9月在內地完成辦理離婚手續，結束1年7個月的婚姻關係。

當時彩華接受媒體時表示因長期分隔異地，令感情生變：「雖然我哋日日電話聯絡，但始終見唔到面，溝通上難免出現問題，有問題發生咗好難去解決。結婚至今，我哋加加埋埋見面都唔夠3個月。」

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