【糖尿病】女子瘦+胃口細　身體現1狀態求醫揭患糖尿病

糖尿病有年輕化趨勢，台灣有醫生分享案例，稱1名40歲女子，身材偏瘦及胃口細，但她常飯後感到疲倦便求醫，結果竟罹患糖尿病。

家庭醫生陳欣湄分享，早前1名40歲女患者、身材偏瘦，並不像有糖尿病風險因子。看診時，患者坦言「真的很喜歡吃甜食」，但每次飯後都會感到疲倦，更要求想做胰島素阻抗或糖尿病前期的檢查。陳醫生起初拒絕，因患者身材並不像。但見病人堅持不懈，更說造成自己相當大的困擾，故決定替她檢測，豈料真有糖尿病問題。

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陳醫生解釋，正常人血糖空腹狀態下，理想應是90以下，但病患的數值達到110，雖然不到糖尿病的標準，不過確實偏高。後來細問才知，患者雖瘦，但血糖仍高的原因是與「飲食」有關。

陳醫生稱，病人維持身材的方式就是「少吃東西」，每次僅吃可以飽的份量，故她常吃的食物是手搖飲、蛋糕、麵包等，覺得只要有飽就不會繼續吃，但也因而導致糖尿病前期發生。

糖尿病要如何早期監測？陳醫生稱，目前已經有發現，糖尿病在前期易現血糖忽高忽低，稱為「血糖震盪」，如同搭雲霄飛車。身體也會隨其高低而有不同感受。低血糖時或會比較想吃甜，也就是「嗜甜性」；還有飯後血糖應是慢慢下降、上升，但吃飽後出現血糖迅速下降及上升，就會有「疲倦感。」因此有些人吃飽後會明顯感覺疲倦，甚至吃一點糖就好了，這有可能就是糖尿病前期。

責任編輯：羅嘉欣