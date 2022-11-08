【旅遊復常】HK Express日韓台泰增航點增航班　2023年1月直航飛東京羽田清邁釜山【內附連結】

▲ HK Express2023年1月直航飛東京羽田清邁釜山。

旅遊復甦，首要是要買到機票嘛！HK Express 於社公媒體公布今年11月至明年3月的航班時間表，發現明年1月開始，會由現有12個航點增加至17個，新加航點包括東京羽田、清邁、釜山、濟州及峴港，全是香港人的旅遊熱門地，實在太令人興奮了。

另外熱門的東京，就由現有的成田每星期11班航班，於明年1月將會設有羽田航線，合共每星期36班去東京航線。兩條航線都有深宵機，方便大家快閃東京。

至於剛宣布開始開放港澳旅行團的台灣，便要等到明年3月復辦合共49班機了，可按官方連結了解詳情。

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日本 ‧東京（成田） 每星期11班

2022年12月4日起，增至每星期14班

2023年1月22日起，增至每星期22班 ‧東京（羽田）

2022年12月4日起，增至每星期7班

2023年1月22日起，增至每星期14班 ‧大阪（關西）每星期11班

2022年12月4日起，增至每星期14班

2023年1月22日起，增至每星期22班 ‧福岡 每星期11班

2023年1月22日起，增至每星期14班

2023年3月5日起，增至每星期21班 ‧名古屋 每星期4班

2022年12月4日起，增至每星期7班 泰國 ‧曼谷 每星期4班

2022年12月4日起，增至每星期11班

2023年1月22日起，增至每星期14班 ‧清邁

2022年12月4日起，增至每星期4班

2023年1月22日起，增至每星期7班 ‧布吉 每星期4班

2022年12月4日起，增至每星期7班

2023年1月22日起，增至每星期12班 新加坡 ‧新加坡 每星期4班

2022年11月11日起，增至每星期7班 韓國 ‧首爾（仁川）每星期3班

2022年12月4日起，增至每星期7班

2023年1月1日起，增至每星期11班

2023年1月22日起，增至每星期14班

2023年3月5日起，增至每星期18班 ‧釜山

2023年1月22日起，增至每星期3班 ‧濟州

2023年1月22日起，增至每星期4班 越南 ‧峴港

2022年12月4日起，增至每星期4班

2023年1月1日起，增至每星期7班 台灣 ‧台北 每星期7班

2023年1月1日起，增至每星期14班

2023年3月5日起，增至每星期21班 ‧高雄 每星期7班

2023年1月1日起，增至每星期14班 ‧台中 每星期4班

2023年1月1日起，增至每星期7班

2023年1月22日起，增至每星期14班

記者：郭秀芳