【旅遊復常】HK Express日韓台泰增航點增航班 2023年1月直航飛東京羽田清邁釜山【內附連結】
旅遊復甦，首要是要買到機票嘛！HK Express 於社公媒體公布今年11月至明年3月的航班時間表，發現明年1月開始，會由現有12個航點增加至17個，新加航點包括東京羽田、清邁、釜山、濟州及峴港，全是香港人的旅遊熱門地，實在太令人興奮了。
另外熱門的東京，就由現有的成田每星期11班航班，於明年1月將會設有羽田航線，合共每星期36班去東京航線。兩條航線都有深宵機，方便大家快閃東京。
至於剛宣布開始開放港澳旅行團的台灣，便要等到明年3月復辦合共49班機了，可按官方連結了解詳情。
|日本
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‧東京（成田） 每星期11班
‧東京（羽田）
‧大阪（關西）每星期11班
‧福岡 每星期11班
‧名古屋 每星期4班
|泰國
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‧曼谷 每星期4班
‧清邁
‧布吉 每星期4班
|新加坡
|‧新加坡 每星期4班
2022年11月11日起，增至每星期7班
|韓國
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‧首爾（仁川）每星期3班
‧釜山
‧濟州
|越南
|‧峴港
2022年12月4日起，增至每星期4班
2023年1月1日起，增至每星期7班
|台灣
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‧台北 每星期7班
‧高雄 每星期7班
‧台中 每星期4班
記者：郭秀芳