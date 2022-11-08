【張敬軒演唱會】年底開10場跨年騷唱Side Track　為軒仔入行20周年大總結【內附購票詳情】

今年入行20周年的張敬軒，於五月份才結束《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》的演出，當時透露有意年底再開騷的他，今日（8日）公布喜訊，確認今年底12月20日至1月2日，於灣仔會議展覽中心舉行10場《Revisit張敬軒演唱會》演出。

繼去年聖誕20週年演唱會跟歌迷一起渡過之後，這次軒仔準備為20周年再做一個大總結，演唱會門票將本月16至18日進行信用卡優先訂購，並於22日經快達票公開發售，樂迷又要展開新一輪撲飛行動。

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是次演唱會以「Revisit」為題，所以大會決定到飛機上面拍攝海報。

過去3年沒有上過飛機，不論是軒仔還是工作人員上到機都非常開心及懷念，軒仔還笑言登機有「陌生感覺」。

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軒仔會展開個唱

是次「航班」將由紅館飛往灣仔會議展覽中心，軒仔解釋年底演唱會選址會展，因為交通更加方便。

早前剛完成26場的20週年演唱會，因為樂迷表示還有很多歌未聽到，聽到「申訴」的軒仔表示：「歌迷重想聽，見時間又OK，好多方面都配合到，所以就決定不如一齊為呢個20週年寫上一個完美句號。」

至於用上「Revisit」作題目，軒仔表示：「這個字中文解作舊地重遊，所以這個演唱會我將帶領大家，用我的歌同大家一起重遊20年的回憶。對人對事對青春一齊來遊歷一次，我相信歌迷同我一樣，會有好多回憶。」

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會展開三面台

演唱會將會採用三面台設計，軒仔指他已經好幾年沒有做過三面台：「今次我哋都好大製作、好重本。首先係音響方面，保証每位觀眾會有聽覺上最高享受。視覺上都會好靚，聖誕新年係開心日子，所以成個騷不會似上一次咁heavy，會歡樂好多。另外都一定唔會剩係唱Side Track，雖然好多歌迷話好多Side Track想聽，但係今次係重遊20周年的歌，所以經典的好聽的都會唱。」

今次海報是包了一個大型機艙拍攝場景，3年未上過飛機，軒仔直言上機有點陌生感覺，不過他亦非常期待可以再飛，所以做完這個演出，他將會馬上飛去旅行。雖然3年不能飛，但他未有為此感到可惜，因為大家花了更多時間遊歷香港這個地方：「呢三年大家睇多咗香港本身好多靚風景，而且疫情都教會咗我哋好多嘢，人同人之間相處回憶變得好珍貴。」

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