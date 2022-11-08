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【搶人才】你是人人想搶的人才嗎？ LinkedIn公布僱主最渴望的10大能力是...

親子 11:56 2022/11/08

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《開心速遞》劇照。

現在的流行語是「搶人才」，很多畢業生、面試者都心存疑問，「我是人人想搶的人才嗎？」為回應這個問題，在中大傑出校友訪問計劃的閉幕講座，周駱美琪校友分享了社交平台LinkedIn公布的最熱門能力，是很好的參考。

LinkedIn分析過去3個月全球僱主在LinkedIn的招聘帖文，歸納四分三以上招聘帖文提及的20項能力。頭10位是︰一、顧客服務；二、銷售；三、會計；四、業務發展；五、市場營銷；六、領導才能；七、溝通能力；八、數碼營銷；九、銷售管理；十、解難能力。

僱主們渴求的人才，大致分為兩方面。首先，必須有賺錢的「硬實力」。十大能力中，銷售、會計、業務發展、市場營銷等，就是把自家產品推而廣之，人人喜愛，繼而掏出真金白銀購買，自然收入節節上升。

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「軟實力」也很重要。十大能力的顧客服務、領導才能、溝通能力、解難能力等，則是待人處事技巧，而且很難從讀書、考試學到。如果掌握得好，自然朋友網絡強大，向適當的人講適當的話，已經做得成生意。如果掌握不好，則不論硬實力多好，可能只能會成為技術精英，卻不能打入最高領導層。那麼，如何培養「軟實力」？下回再談。

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全文刊於《晴報》，原題為你是人才嗎？

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

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