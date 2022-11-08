【韓國旅遊】濟洲島5個必玩刺激活動景點　 熱氣球高空飛索訓練小朋友膽量

▲ 濟洲島5個必玩刺激體驗活動。

去韓國除了去首爾，濟洲島都一樣好玩！除了飲飲食食外，原來濟洲島有很多刺激的體驗活動可以玩！如越野車、熱氣球、高空繩索等，大人小朋友都適合玩！今日TOPick會推介5個必玩的濟洲刺激活動行程給大家，當中還有韓國人氣男團BTS防彈少年團及BLACKPINK曾去過的景點。

1.重力賽車體驗：9.81 PARK

▲ 韓國首個重力賽車公園。（圖片來源：9.81park Instagram）

在濟洲島的「9.81 PARK」是韓國首個重力賽車公園，當中有三款重力賽車體驗，包括單座、雙座及專業賽車。時速最高達60公里，公園車道全長1400至1600米，重力賽車只有剎車踏板及方向盤需操控，大家可以根據賽道坡度和重力加速前進，十分刺激！只要年滿14歲兼身高為150厘米或以上就可以玩，沒有駕駛執照的人士都容易上手！賽車體驗每個回合收費為₩18,000 起（約港幣$114），可到現場直接購票，無須預約。

另外，賽車公園設有LAB 981室內遊樂場，可以玩盡射箭、熒幕球類、VR賽車等15個遊戲，每局收費為₩3,500（約港幣$22）起。

地址：濟州島濟州市涯月邑千德路 880-24（제주도 제주시 애월읍 천덕로 880-24）

營業時間：09:30～18:30

交通：於「濟州市外巴士站」乘282、251、253或254至「國學院（국학원）」站，步行约15分鐘

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2.熱氣球體驗 Jeju Best Hill 제주 베스트힐

▲ BTS防彈少年團曾到Jeju best hill乘坐熱氣球。（圖片來源：bts.bighitofficial）

這個濟洲島熱氣球景點，是韓團BTS防彈少年團、BLACKPINK曾來過拍攝兼體驗，大家可於每天5時後乘搭熱氣球，每次30分鐘，5時後的時間剛剛好，可以欣賞日落美景，在半空中一覽濟洲島的風景！現場還有航拍將過程拍攝下來，再給旅客作紀念，大家要記得去之前先在電話預約。

熱氣球收費為每人₩99,000（約港幣$636），如大家選擇在Jeju best hill露營，可以優惠價₩59,000（約港幣$374）乘搭，3歲以下小孩需要父母陪同便可乘搭，適合一家大細一起玩！

地址：濟州特别自治市濟州市朝天邑南朝路 2109-38（제주시 조천읍 남조로 2109-38）

營業時間：05:00後交通：於「濟州市外巴士站」搭乘730號巴士至「李基豐傳教士紀念館（이기풍선교기념관）」站下車，步行約需45分鐘

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3.ZIPLINE高空飛索體驗：Leports Land 레포츠랜드

高空飛索體驗可說是濟州行程必玩之一，穿越濟州的綠茶園！高空飛索路線共分成四段，全長700公尺，高約12米。眺望濟州島的海岸線，看著漢拿山和大海，享受在空中高速飛翔，要留意的是體重介乎25kg至90kg才可以玩。Leports Land 還有「四季雪盆」從高坡上一滑而下，感受速度感。韓國最大規模的卡丁車賽場、War Game生存遊戲，在樹林中與同伴比拼一番。

地址：濟州市朝天邑臥屹上西2街47（제주시 조천읍 와흘상서 2길 47）

營業時間：09:00～17:30（最後入場時間17:00）

交通：於「濟州市外巴士站」搭乘211號巴士至「田園村（전원마을）」站，步行約 20分鐘

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4.騎馬體驗：迷你馬之城 조랑말타운

▲ 濟州島迷你馬之城。（圖片來源：官網）

濟洲島迷你馬之城，有濟州特有的迷你馬品種，性情溫馴，相對地降低騎馬的危險度。新手在教練的指導下，都可以安全地騎在馬背上，3歲或以上的小孩都可以體驗騎馬的樂趣，欣賞濟州美景。每人港幣$61便可騎15分鐘的時間。另外，景點亦設有卡丁車賽場，可以一次過玩兩個活動，年滿10歲且身高滿130公分就可以獨自駕駛，3歲以上之孩童需要父母陪同，乘坐二人卡車，收費為每位港幣$58可體驗15分鐘。

地址：西歸浦市表善面繁榮路 2486（서귀포시 표선면 번영로 2486）

營業時間：09:00～18:00（最後入場時間17:00）

交通：於「濟州市外巴士站」搭乘221號巴士至「城邑 2 里（성읍2리）」站，步行約6分鐘

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5. ATV越野車體驗：JEJULAND 제주랜드

▲ ATV越野車體驗。（Sinnns Instagram）

JEJULAND的ATV越野車無需駕駛牌照都可以參加！不論你是初學者，只需要5至10分鐘學習基本技巧，就可以駕駛ATV越野車盡情馳騁，駕駛到濟州的山、河、湖水等地，享受大自然與駕駛的快感。現場有軍服及頭盔提供，不用擔心衣服會弄髒。

全程體驗約15至30分鐘，年滿18歲便可獨自駕駛，8歲以下小童可付10,000₩與家長陪同，但9至17歲的青年不可參與。

地址：濟州島特別自治島 西歸浦市 城山邑 蘭山裏 2815番地（제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산리 2815번지）

營業時間：

夏季3月-9月：09:00～18:00（最後入場時間17:00）

冬季10月-2月：09:00～17:00（最後入場時間16:30）

交通：於濟州國際機場乘坐急行巴士101、101-1或101-2號至「古城裏迴旋交叉路（고성리 회전교차로）」站，換乘721-3號巴士或搭乘出租車前往

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責任編緝：蕭雅文