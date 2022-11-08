【混水摸魚】HKU SPACE畢業生見工履歷寫HKU　遭HR踢爆後發爛︰睇我唔起呀？

▲ 一名HKU SPACE畢業生求職時在履歷表上，將自己的學歷寫上HKU。

求職填履歷表必須寫學歷，但有HKU SPACE（香港大學附屬學院）畢業生卻不知有心定無意，在學歷一欄卻只寫上HKU（香港大學），引起人事部誤會。不過他堅稱無錯，揚言SPACE是港大一部分，質疑HR是看不起自己。

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該名HKU SPACE畢業生匿名投稿至facebook專頁「奴工處」，表示「去見工個HR話我CV寫咗喺HKU畢業，佢話見我張CERT係HKU SPACE，要我填見工表格時要填返HKU SPACE。」他質疑對方無常識︰

乜佢身為HR唔知SPACE都係HKU一部分？定係睇我唔起呀？

▲ 香港大學附屬學院自2000年起，為中學畢業生提供副學位課程。（香港經濟日報資料圖片）

帖文一出引起網民爭論，力撐HR做法正確，認為樓主有心瞞騙，「HR只係叫你寫返清楚就等於睇唔起，你係咪諗太多？」、「你睇唔起SPACE啫」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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根據香港大學附屬學院網頁介紹，該校自2000年起為中學畢業生提供全面的副學位課程，開辦副學士、高級文憑及基礎專上教育文憑課程涵蓋多個不同範疇。目前，學院的學生人數接近7,000人，開辦的副學士及高級文憑課程超過30項。

而副學士課程較著重學術鍛煉，傳授各種學科知識，為學生的升學路打下基礎；高級文憑課程則較專注專業知識及技能訓練，培育專業人才。成功修畢學院任何一項副學位課程的學生，均按香港大學體制，經香港大學專業進修學院頒授廣受社會各界認可的副學位。

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責任編輯︰王明芳