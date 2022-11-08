【15折公屋王】房委會派樓書價單　鳳德邨529呎高層賣$103萬

▲ 新一期居屋今日於樂富房委會派發樓書價單。（梁偉榮攝）

51折居屋約9,000伙價單出爐，中籤者下周二起分批揀樓。今期提供7個屋苑8,926伙新建單位、42伙重售貨尾，以及約535伙一五折租置公屋餘貨。

新一期居屋今日（8日）於樂富房委會派發樓書、價單。今期居屋「樓王」座落北角驥華苑3207室，457平方呎售約531萬元，料可望維港景；可是屋苑受交通噪音影響，有單位須加裝減音固定窗，或不能打開。

今期7個新屋苑包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，全以市價51折推售，屬近年折讓最大，售價約由124萬至531萬元不等。而土瓜灣冠山苑和東涌裕雅苑亦屬囑目新盤，前者距離屯馬綫土瓜灣站路程僅3分鐘；後者關鍵日期為今年9月30日，可以「即買即住」。

至於售價低至一五折售的535伙租置公屋餘貨，有2個市區公屋售價破百萬元，均屬高層大單位，分別是鑽石山鳳德邨硃鳳樓2912室，529呎賣103.1萬元，呎價1,950元；還有黃大仙下邨龍逸樓3206室，544呎賣109.65萬元，呎價2,016元。

535伙租置公屋當中，屯門山景邨推售數量最多，有62個；市區則數到觀塘翠屏北邨推售數量最多，有58伙。

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記者：吳卓峰