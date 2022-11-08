【結膜下出血】眼睛爆血管隱藏3大問題　醫生：1年發生多次或屬中風警號

▲ 眼睛爆血管隱藏3大問題。（iStock圖片）

不少人都有眼睛「爆血管」的經驗，台灣眼科醫生呂大文指出，眼睛爆血管有3大因素，臨床上最常見的是乾眼症，經治療後一般沒有大礙，但當一年內發生多次眼睛爆血管，就有可能是中風前兆。

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結膜下出血，俗稱眼睛爆血管，台灣三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文在YouTube節目《健康2.0 名醫觀點》中指出，眼睛爆血管有3個因素。最常見的是乾眼症，是由於眼乾而捽眼，導致血管破裂，多數是早上起床時，眼睛看起來特別紅。

溫差變化亦有機會導致眼睛爆血管，例如從較熱的地方進入冷氣房，造成脫水現象，當捽眼或用力眨眼時，血管有可能破裂，尤其在搬重物時，症狀會更較明顯。另外，服用系統性藥物也容易導致血管破裂，例如糖尿病和高血壓人士服用的抗凝血劑。

呂大文指出，應該針對眼睛爆血管的因素對症下藥，例如治療乾眼症、適度保暖等等，如果是服用系統性藥物引發出血，應咨詢內科醫生是否有需要調整藥物的劑量。

他表示，結膜下出血一般在兩周內會康復，使用人工淚液或血管收縮劑有助舒緩症狀。不過，當一年內發生多次結膜下出血，有可能是某些血液性疾病或中風的前兆，應該提高警覺，或尋求醫生協助，盡早找出原因。

中風徵兆、高危因素及預防方法

據衞生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。

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常吃高鈉肥膩食物可引發中風

本港出現過一個家庭有多人中風的病例。腦神經科專科醫生黃震遐早前受訪時表示，除了家族基因，飲食習慣、環境因素（如空氣污染）等因素也可能誘發中風，包括：是否經常進食高鈉食物、吃得肥膩、愛吃肉類、缺乏運動；居住環境是否出問題，例如空氣污染等。

他又指，中風人士一定會有機會復發，高危因素愈多，就愈早復發。中風後一年內首三、四個月，是復發高危階段。他表示，若家族有中風病史，但勤做運動、沒吸煙、高膽固醇等高危因素，再次中風機會較低。

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責任編輯：羅嘉欣