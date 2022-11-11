【外遊防疫3招】接種疫苗 預防感染

▲ 世界各地陸續放寛防疫限制，市民急不及待外遊，但冬季正值流感高峰期，預早接種疫苗令旅程更安心。

世界各地走向復常，逐漸擺脫新冠肺炎的陰霾，但市民大眾急於外遊玩樂，往往疏於防範，增加患上傳染病的風險。肺炎是最常見的呼吸道傳染病，去年全球約有六百萬人死於肺炎，醫學界將每年11月12日定為世界肺炎日，提醒大家關注肺炎。若細菌入侵肺部或其他器官有機會引致重症。

肺炎是香港第二號疾病殺手，死亡人數僅次於惡性腫瘤。家庭醫學專科林智源醫生表示，導致肺炎的病原體有多種，如病毒、細菌、霉菌，在社區當中，肺炎球菌是其中最常引致肺炎的細菌。

過去三年，市民習慣佩戴口罩，感染流感及肺炎球菌的人數下降，但隨着防疫限制放寬，林醫生憂慮呼吸道傳染疾病的免疫屏障會慢慢下降，「最近不少人計劃聖誕、新年假期出外旅遊，而數據顯示，一些歐美及澳紐等國家的流感和肺炎球菌個案有反彈上升跡象，假如大家的防護意識減弱，在外地疏於防範，便有機會感染流感或肺炎。」

雙重疫苗增保護力

流感和肺炎球菌經常被相提並論，究竟流感和肺炎球菌之間有何關係？林醫生指肺炎球菌感染的病徵與流感初期相似，包括發燒及咳嗽等，市民較難分辨。但事實上流感與肺炎球菌屬不同病原體，前者是病毒，後者是細菌感染。

「肺炎球菌有多達九十種以上血清型品種，其中約三十種可以構成人體感染，而約有十多種較容易入侵血液及入侵身體其他器官，從而引致腦膜炎、敗血病等嚴重甚至致命的疾病。肺炎球菌常見於呼吸系統，即使健康人士都有機會是帶菌者，一旦他們扺抗力減弱，病菌便有機可乘，一般人感染流感後，呼吸系統及身體免疫力均會下降，此時若遇上肺炎球菌，或可能變成由病毒引致的繼發性肺炎及入侵性肺炎球菌病。」根據衛生防護中心資料顯示2021年本港共出現25宗入侵性肺炎球菌個案，因此避免流感之餘，亦要預防肺炎球菌。

13價 vs 23價

目前治療肺炎球菌病症多處方抗生素，但林醫生表示病菌的抗藥性日漸增加，因此預防比治療更重要。「日常要注意個人衞生，透過均衡飲食、充足睡眠、適量運動、戒煙等增強扺抗力；此外，接種肺炎球菌疫苗亦是有效的預防方法。」

香港現行的肺炎球菌疫苗分為十三價結合疫苗和二十三價多醣疫苗，「二十三價的好處是可覆蓋的細菌血清型號數目較廣，而十三價可刺激免疫系統記憶反應，所以效果和保護力較長久。臨牀研究顯示，兩種疫苗都有效預防入侵性肺炎球菌病，但對非入侵性肺炎，十三價的效果更理想，因此高危人士如長者、幼童及長期病患者(如糖尿病、癌症、心、肝、肺、腎有慢性疾病)等，建議先接種十三價，一年後再補種二十三價，可達致更佳免疫效果。」

防呼吸道感染3大法

林醫生提醒市民，忙於撲機票外遊之餘，出發前及到埗後亦要做足預防傳染病措施：

及早預防，於出發前接種相應疫苗，如流感、新冠及肺炎球菌疫苗等——由於疫苗需時一至兩周才能發揮效用，因此需提早接種。

計劃行程——每日預留充足休息時間，避免過分舟車勞頓，以維持良好免疫力。

注意個人衞生——在人多聚集的地方，例如車廂內應佩戴口罩；外出時帶備酒精搓手液清潔雙手；在餐廳用膳前先用消毒濕紙巾清潔枱面，均有助預防新冠、流感及肺炎球菌感染。

▲ 家庭醫學專科醫生林智源表示，肺炎球菌可匿藏於健康人士的呼吸道，若人體免疫力減弱，病菌便有機可乘，及早預防是最佳應對方案。

資料由家庭醫學專科林智源醫生提供