【日本開關】日本賞銀杏期11月下旬開催　關西地區5個人氣黃葉景點推介【內附詳情】

▲ 春日神社在漫天紅黃樹葉襯托下更具古樸詩意。（官網相片）

闊別幾年，今年日本的銀杏季節終於可以親眼欣賞了！關西的京都、大阪、奈良都有壯麗的銀杏風景，以下推薦當中5個關西地區人氣銀杏景點，為11月下旬即將開始的銀杏花期做好準備！

1. 京都 - 西本願寺

位於西本願寺內有一座被稱為「逆向銀杏」（逆さ銀杏）、樹齡 400年的巨大銀杏木，因其生長方向與一般銀杏相反，樹枝像根部一樣向外延伸，彷彿要撐起整片天空般。除造型特殊外，還有一個傳說：有一次西本願寺發生了火災，這棵銀杏樹竟噴出水來滅火，解救了寺廟的危機，因此又被稱作「灑水銀杏」（水吹き銀杏），非常傳奇。

▲ 京都西本願寺的著名銀杏樹。（官網相片）

2. 京都 - 東本願寺

距京都車站 7 分鐘路程的東本願寺，是擁有超過 400年 歷史的名寺，但在江戶時代曾 4 次遭受祝融之災，目前的主體為明治時期建成。即使寺院命運多舛，但秋季時金黃色的銀杏大道將整個寺院妝點得華美而雅緻，從古蹟中微微探出頭來的銀杏木，洋溢着滿滿詩意。

▲ 東本願寺內的銀杏風景足以令人滿足。（官網相片）

3. 京都 - 京都御苑

京都御苑在過去是皇室貴族的御用地，如今已成為京都居民們日常生活中可自由使用的休憩之地。公園佔地約 65公頃，不僅保留了許多歷史古蹟，亦種植了超過 500種 植物。秋天時除楓葉正紅，乾御門附近的一株大銀杏亦依期燦爛綻放，紅黃錯落的樹葉配上苑內古樸的小橋湖泊，寫意悠閒。

▲ 京都御苑內的雅緻建築風格與紅黃錯落的樹葉相配，別具韻味。（官網相片）

4. 大阪 - 大阪城公園

凡到大阪旅遊的人，不管對歷史有沒有興趣，相信都會選擇到大阪城公園走一趟。因為撇除歷史背景，大阪城公園絕對能滿足想要單純欣賞美景、打卡呃like的人。秋季時，公園東側有一條長約一公里的銀杏大道，走在期中，不僅可以感受到腳下的銀杏葉如地毯的鬆軟觸感，視野所及之處更是令人神往的一片澄黃。而且在銀杏葉襯托下的天守閣，更是遊客不能錯過的必拍風景照。

▲ 大阪城公園內銀杏樹映襯着天守閣，打卡一流。（官網相片）

5. 奈良 - 春日大社

位於奈良公園東邊的春日大社，是一座歷史悠久的千年神社。朱紅色的建築被蔥鬱的樹木包圍，一到秋天，則成為紅黃交錯的童話世界。春日大社位於奈良公園中，保留了神社的莊嚴肅穆，更有著名且不怕生的奈良鹿，想拍攝出只此一家的銀杏打卡相，必遊之選！

▲ 奈良的春日大社有紅黃相間的絕美風景。（官網相片）

記者：王嵐