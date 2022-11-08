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【下流上車族】鍾晴擺脫兒童節目主持形象　曾發表「憎狗論」遭鬧爆【多圖】

娛樂 14:28 2022/11/08

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鍾晴於《下流上車族》將心機女一角演繹得入型入格。

TVB台慶劇《下流上車族》以港人難買貼地題材，成功吸引大批觀眾支持，播出以來收視叫好叫座，上周三最高收視更達27.3點，增加3.6點，創立開播以來最高收視。

在《下流上車族》除飾演車氏兩姊妹的小花郭柏妍與羅毓儀，演出大獲好評而人氣升急外，周旋在高榮（丁子朗飾）與丁生（袁文傑飾）之間的鍾晴，化身拜金港女Jessica，亦成功引起網民關注。

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演活心機女

鍾晴早於數集前已登場，在劇中見錢開眼、將心機女詮釋得入型入格，獲大讚演技有進步。飾演高榮舊愛的她，曾私自偷賣對方層樓而挾帶私逃，數年後突然蒲頭再度埋高榮身，意圖在他身上再敲詐一筆。

期間將目標轉移到有財有勢的丁生身上，昨晚（11月7日）一集講到她以為丁生開支票給高榮，讓她可以從中抽取一筆落袋，豈料原來丁生假裝被勾引，實情為與高榮共同設局套取當年私自賣樓的真相。

雖然鍾晴戲份不多，但足已引起網民注意，即人肉搜尋將這名「心機女」起底。

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Cara G.師妹

現年30歲的鍾晴（Karlie），原名為鍾艾彌，早於2013年已半工讀形式當模特兒，並簽約於M Square Agency Ltd成為名模Cara G.的師妹。2016年曾參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》，雖然未能入圍，但其後獲安排主持該台旅遊節目《小城光影》。

直到2017年4月，Karlie轉投TVB成為旗下藝員，一加入大台即被委派主持兒童節目《Think Big天地》，還有擔任《美女廚房》、《3日2夜》、《安樂蝸》等節目主持。

（Instagram圖片）

憎狗論遭圍插

Karlie於2018年在清談節目《兄弟幫》中曾發表一番討厭狗狗的言論，引來大批網民圍插。自認怕狗的她表示有次到工廠區拍攝遇上大狗，她直斥：「工廠區啲狗特別…毛茸茸污糟，即係好…好乞人憎嗰啲呢！」續指朋友教她見到狗要表現鎮定，但她卻表示：「都唔知佢（狗狗）咩心態！」

節目播出後引來大批愛狗人士鬧爆，指她冷血不懂尊重動物，更有家長級人士留言指其言論教壞小朋友，沒有資格當兒童節目主持，更揚言集體向通訊事務管理局投訴。事後Karlie就此言論發文道歉。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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