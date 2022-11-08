【控煙工作】盧寵茂：或考慮提高最低合法購買吸煙產品年齡　將就下階段控煙措施公眾諮詢

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醫務衞生局局長盧寵茂今日（8日）表示，為禁絕煙草產品對下一代的禍害，我們亦應考慮參考其他地方的經驗，推出進一步措施以避免年輕人染上煙癮，包括考慮提高最低合法購買吸煙產品年齡，使下一代永遠不能合法地購買吸煙產品。

盧寵茂在控煙座談會指，香港在過去40年，推行了全面及持續的控煙措施，成功將吸煙率從一九八○年代初的23%，降至今時今日的9.5%，但要達致我們在《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》中訂下的7.8%甚或更低，我們有必要採取更積極進取的措施，令非吸煙者不會染上煙癮，以及鼓勵吸煙者戒煙。

他又稱，煙草商不停透過推出新型產品及宣傳攻勢，以減低大眾對煙害的戒心和負面觀感。作爲公共衞生的把關者，政府，特別是醫務衞生局絕對不會掉以輕心。我們一直設法降低煙草產品的吸引力，包括上調煙草稅、取締煙草產品宣傳，以及要求煙草產品的包裝上加添健康警告，以降低煙草產品的吸引力。

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責任編輯：余思嵐

