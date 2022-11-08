【屍骨代言人】法醫人類學家李衍蒨充當屍骨偵探　解密遺骸為亡者尋回喪命真相

▲ 李衍蒨受邀香港圖書館節2022的科普閱讀工作坊活動，其中一個就是她負責的「骸骨解密」，以偵探案件的形式，剖析如何運用法醫人類學的角度還原真相，大家不要錯過。

據說在公共圖書館內，最受歡迎借閱的科普書，都有李衍蒨的著作，而她的《屍骨的餘音》三部曲更是中學生至愛。這位本港首位女法醫人類學家沒有曲高和寡，不會故作神秘，從一開始就大方地把自己所學的專業知識公諸同好。因為她相信與人分享各種鑑證經驗實錄，可以加深人們多了解此人道工作及接觸生死教育，對青少年的正向成長會有所得益。

李衍蒨（Winsome）於2017年出版了香港首部法醫人類學著作《屍骨的餘音——法醫人類學家為逝者發聲》，出版一個月後旋即再版，並獲選為「第29屆中學生好書龍虎榜」，中學生最喜愛的10本好書之一。2018年推出《屍骨的餘音2——法醫人類學家的工作和使命》，除了分享更多專業知識外，更希望令年輕人多了解此人道工作及接觸生死教育範疇。

而2019年出版的《屍骨的餘音3》為此系列最終章，透過骸骨故事與讀者思辨人性，此書亦登上「中學生好書龍虎榜」，獲選為中學生最喜愛的10本好書之一。

至今她已寫了7本書，當中亦曾在報章撰寫過專欄、受邀不同學校、青少年團體做講者及媒體訪問等，但仍有不少人不明白為何法醫後要加人類學家。她簡單地解釋兩者同屬法醫科，但法醫人類學家則不同法醫：一般帶肉和內臟的遺體，會由法醫檢驗。而骸骨、腐屍和焦屍，則是法醫人類學家負責的範疇。

▲ 在美國讀書哲學時，李衍蒨在還欠兩個學分之時，隨便揀了個法醫人類學科，結果一讀就愛上，還決定向此領域鑽研。（黃建輝攝）

她續道，骨頭比例佔人體一半，是人活在世上的憑證。所以無論死者在童年受過傷、甚麼性別、年齡、身高和種族等，都能在驗骨頭中得悉，最常見用於法庭作證。除此之外，法醫人類學家還會到災難現場搜救，到亂葬崗掘骨，尋回亡者身份，追究罪責。

去美國唸哲學

而今次適逢她受邀香港圖書館節2022的科普閱讀工作坊活動，其中一個就是她負責的「骸骨解密」，以偵探案件的形式，剖析如何運用法醫人類學的角度還原真相。她笑言：「我都喜歡和青少年分享自己的工作，而且一涉及推理、法證、懸疑主題的話，更加容易和他們打開話匣子，引發他們主動學習的興趣。」

▲ 於塞浦路斯幫助分析骸骨。(被訪者提供)

話說她的學習歷程也是如此走來。「那時會考過後，實在很厭倦不停操練試卷的學習模式，要求母親給我去外國唸書。那時一心揀了哲學，但母親卻反問我讀完後有甚麼用？我當然沒理會。」

雖則口裏如此說，但Winsome心裏仍是有一根小小的刺。「我其實在美國讀得好開心，但始終是在傳統家庭培育下長大，那時思想未夠完全自由，愈近畢業日子就愈常想究竟自己可以做甚麼工作。豈料我在還欠兩個學分之時，隨便揀了個法醫人類學科，結果一讀就愛上，還決定向此領域鑽研，只是那時因家庭經濟原因，畢業後需選擇回港。」

邁阿密殮房實習

然而她沒有放棄，回港就讀中大人類學碩士課程。「人類學領域很廣，但中大只有文化人類學，沒有法醫，惟有唸此範疇。後來竟因緣際會，得到了到美國邁阿密殮房實習的機會，實在開心到不得了。」她說。

▲ 這些工具是 Winsome 最日常隨身的掘骨工具。(黃建輝攝)

亦因著此次實習，奠定了她立心做法醫人類學家之職，從美國再度返港後，報讀英國大學此科的遙距課程，繼續深造，過去幾年間，曾到塞浦路斯、希臘、波蘭、東帝汶、英國和索馬利蘭等地挖掘、救援和從事考古研究。

她續道每個人的成長之路，總會遇有迷茫和不夠堅定的時候。「我也曾常自問揀讀哲學是否對的選擇？但其實哲學訓練應用在我現時的工作上，又起着重大的作用。能令我懂得具邏輯性地獨立思考，而人類學所說的全面觀，則教我如何設身處地，體驗他人的困厄，訓練同理心。」

迷你工作坊體驗

所以她認同興趣絕對需要引發，只有主動去尋找的知識才會持久，是強迫不來的。她又說到自己其實從小已經很愛看偵探小說。「例如《世界十大奇案》、《法醫鑑證實錄》，又愛看木乃伊《圖坦卡蒙詛咒之謎》，還有《十萬個為甚麼？》只會揀人體篇來看，這本我睇到霉霉爛爛，其他篇則原封不動如新書。」她笑道。

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她透露今次為圖書館做的工作坊，主要對象是12歲以上青少年，希望透過簡單的迷你考古泥石場，模仿亂葬崗掘骨，讓他們可以親身體驗一下法醫人類家的工作情形，利用不同類型的科學實驗去檢測骨頭，用理性和證據去還原真相。

香港圖書館節工作坊

名稱：科普閱讀工作坊——骸骨解密

日期：11月12日（周六、3:30pm-5pm）

活動報名或查詢：2786 2110（先到先得）

另於香港公共圖書館YouTube頻道，設有同步網上直播。

記者：郭秀芳