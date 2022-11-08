【著數優惠】FACESSS慶生辰美妝產品低至5折　Aveda鎖色洗髮水買一送一【內附詳情】

▲ Facesss為慶祝19周年生日，由即日至11月20日期間舉行「FACESSS X cheeky cheeky 19周年生日慶‧美妍賞」的特別活動。

匯聚多個國際及本地硏創護膚、化妝及生活時尚品牌的Facesss，為慶祝19周年生日，由即日至11月20日期間舉行「FACESSS X cheeky cheeky 19周年生日慶‧美妍賞」的特別活動，有逾70個獨家購物禮遇低至5折，而周末更有買一送一或半價優惠。

一、獨家購物禮遇低至5折

逾70個品牌於海運大廈、時代廣場、金鐘廊的Facesss推出低至5折獨家購物禮遇，包括Aveda color conserve鎖色洗髮水250ml買1送1優惠(平均每件$285)、RMK緊緻塑顏粉底霜套裝 ($420)、ISSEY MIYAKE PARFUMS購買指定正價貨品滿$1,200，可獲贈Drop d'Issey淡香精(30ml)、身體潤膚乳(75ml)和化妝包。

二、 週末買一送一或半價優惠

在即日至11月20日的周末期間推出買一送一或半價優惠，包括The Lab of Vegan Beauté有機卸妝油100ml可享買1送1 (平均每件$299)、NATASHATINI指定飾品可享買1送2($298-$898)、KATE BENJI PARIS炫目緊緻精華配方30ml買1送1(平均每件$690)。

三、聯乘限定禮品

Facesss與cheekycheeky厚面子插畫師PokLi攜手合作，推出聯乘的限量禮品。在推廣期內，Facesss beYOUty Club會員憑任何消費，可獲2倍beYOUty印章，儲滿15個印章可換領聯乘限定禮品的收納包3件套裝。另外還有一系列動態WhatsApp Stickers供免費下載。

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「19 周年生日慶·美妍賞」活動

日期︰即日至 11 月 20 日

參與分店︰海運大廈 Facesss、金鐘廊 Facesss、時代廣場 Facesss

記者︰劉妙賢