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【污水監測】沙田愉景花園、黃大仙天馬苑等4地點污水陽性　政府派5.1萬個快測包

社會 12:40 2022/11/08

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沙田愉景花園、黃大仙天馬苑等4地點污水陽性，政府派5.1萬個快測包。（梁偉榮攝）

因應黃大仙及沙田區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（8日）表示，黃大仙民政事務處和沙田民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約51,000套快速測試套裝。

黃大仙民政事務處透過物業管理公司，向天馬苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，沙田民政事務處透過業主立案法團、村代表及物業管理公司向愉景花園、新田村及金獅花園第一期的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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