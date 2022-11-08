【正義迴廊】楊偉倫中學演話劇愛扮「乜太」　演弒親逆子被推舉角逐明年影帝

▲ 楊偉倫演出獲好評，被推舉角逐影帝。

取材自2013年「大角咀肢解父母案」的港產片《正義迴廊》，上映不夠兩星期已贏盡口碑，當中演弒親案兇手張顯宗的男主角楊偉倫，獲得觀眾讚賞，網民更推舉他爭明年金像影帝。

電影公司日前上載楊偉倫訪問，阿卵分享演出《正義迴廊》的感受，他表知道要演這角色時有點驚，他說：「對於要投入演出這人物是有點恐懼，我去了解個角色時，覺得他活在痛苦當中，最慘是他很聰明，但同時間亦好蠢，蠢的地方是不能夠接受自已，但現實世界他宣洩不到，不斷遇到挫敗。」

阿卵表示最深刻是殺爸爸媽媽的場口，他說：「首先要拍好多次，一個人殺或兩個人殺，有兩個不同的版本，當我要殺咁多次的時候，我要不斷咁經歷殺雙親的事件，不止體力的勞累，精神和心理上不斷經歷這痛苦，記得拍拍下最後好想大嗌，忍不住大嗌一下，唔嗌出來會好辛苦。」

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演技早獲肯定

由舞台劇界跳進電影圈的楊偉倫演出經驗豐富，除於《正義迴廊》擔任男主角外，阿卵曾於《媽媽的神奇小子》演蘇樺偉的神奇隊友。

綽號「阿卵」的楊偉倫現年40歲，他畢業於香港演藝學院戲劇學院，主修表演，阿卵於2015年憑舞台劇《過戶陰陽眼》獲得《第24屆香港舞台劇獎》「最佳男主角（喜劇／鬧劇）」，亦憑《在平坦的路上看不到日出》獲得《第7屆香港小劇場獎》「優秀男演員」，演技早已備受肯定。

▲ 於2005年，跟朱柏康、朱柏謙、白只、阿Chris成立男子組合朱凌凌。

阿卵自細已經甚有表演慾，中學時代已經在校參加話劇演出，他曾於訪問中表示由於樣子比指似廖偉雄，故年少時已喜歡扮「乜太」，而阿卵亦很欣賞廖偉雄，長大後觀看對方的作品，覺得他是一個好投入的演員，演戲亦演得好盡。

由於當年會考成績不理想，阿卵決定重讀中五，其後他跟同學一起報讀戲劇課程，深明自已最愛演戲，自始決定向演員路發展。

▲ 《媽媽的神奇小子》。

組男子組合朱凌凌

除演出舞台劇外，阿卵搞笑天份也不錯，於2014年獲王祖藍邀請演出劇集《老表，你好hea！》時，扮演患有人格分裂的「比利」，其後阿卵拍過ViuTV不少劇集，當中包括《午夜伴廊》及《歎息橋》，他於《大叔的愛》飾演愛下廚的酒吧老闆「方梓平」，去年於《I SWIM》飾演焦Sir一角，讓觀眾留下印象。

此外阿卵是Band友一名，他於2005年，跟朱柏康、朱柏謙、白只、阿Chris成立男子組合朱凌凌。在2007年，朱凌凌奪得叱咤樂壇生力軍組合銀獎，其後眾人又重回劇場，8年都沒出新碟。

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自言不夠細心

事業上闖出好成績，40歲的阿卵跟演藝師妹拍拖數年，二人更有結婚打算，阿卵於訪問中自言自己不夠細心，是大細路一名，曾被另一半投訴。

今次阿卵的演出獲觀眾讚賞，當中有網民說：「男主角超水準發揮！劇本出色！直得睇。支持香港電影．」、「阿卵做得唔錯呀，可以提名攞男主角獎」。

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