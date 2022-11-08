【ERROR演唱會】ERROR相隔3年再開騷　落實12月中開演唱會【內附詳情】

▲ ERROR宣布12月開騷！

ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡早前在ViuTV節目《爆谷一周》大爆ERROR 12月會開演唱會，原來這個消息是真！

ERROR宣布12月開騷

【ERROR成員】肥仔殺入飲食界再做老闆 梁業獨擔大旗開設親民版Omakase

據知他們的演唱會將於12月16日至18日一連三場假九展舉行，門票分為$980、$780 及$$580 三個票價，並將於11月10日於快達票(網上及購票熱線)公開發售。

ERROR繼2019年舉行《人到中年 口不擇言》 道歉招待會後，相隔三年，終於有機會再開騷，據知，演唱會以「一半唱一半棟篤笑」形式進行，一眾404又要準備搶飛。

其實肥仔早前在節目上曾害羞道出夢想是邀請「唱跳王者」郭富城作嘉賓，表示自己從以前已經很喜歡看他表演，若果對方願意拍短片支持已經心滿意足，不知他又能否夢想成真?

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