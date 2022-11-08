【CP訓練營】Kyle+Gillian型男美女配存有變數　Michelle領先最GFable排名榜

▲ 《CP訓練營》的爭風呷醋場面很吸引。

緊接《港女野人》後，J2（82台）推出的11月重頭綜藝《CP訓練營》，節目結合純愛Dating、戲劇特訓、尋覓最佳CP等不同元素，並為一個戀愛真人騷。

八位受訓者李爾晨（Kyle）、伍倩彤（Gillian）、蔡浩洋（Yeung）、葉靖儀（Michelle）、馮建晞（Argus）、范莎莎（Zaza）、黃潤祺（Jaxson）及洪靄茵（Eileen）均已全部出場，眾人更成為網民的討論對象。

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潛質CP

經過一星期的熱身，八位受訓者全數出場，包括身高185cm的肌肉型男神李爾晨（Kyle）、惹火尤物「第四代邦民女」伍倩彤（Gillian）、曾飾演年輕版林家棟的蔡浩洋（Yeung）、年紀輕輕便衝出亞洲登上國際天橋的前入圍港姐葉靖儀（Michelle）、「大眼車銀優」馮建晞（Argus）、2019年亞洲小姐季軍得主范莎莎（Zaza）、集韓日風於一身的「偽Bad Boy」黃潤祺（Jaxson）、及「氣質文青」純素人代表洪靄茵（Eileen）。

經過一輪相處及戲劇特訓，潛質CP相繼彈出，當中最惹人注目是「型男索女」配Kyle和Gillian，由於Kyle魅力逼人，Michelle亦對其虎視耽耽，爭風呷醋場面「如箭在弦」。

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三人鴛鴦戲水

今晚（8日）《CP》訓練營將迎來第一個大高潮位，疑似陷入「三角關係」的Kyle、Gillian及Michelle因演技出色，獲導師賴慰玲獎賞「鴛鴦戲水」。

落水前瘋狂操肌兼大晒超強腹肌的Kyle，落水後表現相當唔自然，「紅都面晒」之餘、雙眼亦不知點算好，畫面趣怪。

進擊的Gillian一落水即出招發問：「你哋對我有咩感覺？」此時平時口若懸河的Kyle即「怕醜仔」上身，吞吞吐吐兼口窒窒，最後仲感嘆：「呢個場面真係非常之尷尬」。眼見Kyle心如鹿撞，Gillian未有收手，再下一城追問：「我會好奇你對Michelle嘅感覺。」

擾攘一輪後，Kyle「嚇至」中途離場，兩女見狀難忍冇癮表情。

Michelle事後受訪時，坦言浸浴時氣氛唔對路：「喺Kyle同Gillian嘅對話當中，我聽到中間好似係有啲嘢。」

其實Kyle對Gillian確是「睇高一線」，Kyle在自白時除了直認會留意及比較Gillian與其他男仔互動外，更不止一次承認Gillian對自己有吸引力。不過Michelle亦不是毫無勝算，皆因Kyle覺得女方有自己前度影子，故亦不介意與Michelle互動及深入了解，「型男美女」配隨時有變數。

兩女晒喊功

有微電影女主角經驗打底的Michelle在兩次戲劇考核中均獲得第一名，不但演技自然兼有感染力，眼淚更是「話流就流」。至於Gillian亦同樣「喊功」超卓，兩女演戲潛力驚人，連賴慰玲亦讚不絕口。

一直以「顏值」作為宣傳重點的《CP》，播出後亦獲不少網民關注，在多個討論區均有網民發起最佳女朋友或最高顏值女受訓者等不同類型投票，而在眾多投票中，Gillian、Michelle及Zaza可謂勢均力敵，各有各支持者，未到最後一刻，都未知誰人跑出成「CP人氣王」。

除了網民自發性投票，製作組亦在官方網站進行了名為「最GFable」及「最BFable」投票，截至昨晚九時，領先的男、女代表分別是Kyle及Michelle，Gillian及Jaxson則暫居女子及男子組第二名。

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