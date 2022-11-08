【強制檢測】政府突擊檢查大埔屯門兩大廈　大埔中心11座揪2人未強檢1人罰1萬元

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政府今早（8日）突擊檢查大埔中心第11座及屯門卓爾居7座，在大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，兩行動共檢查242名受檢人士，發現2人未有強檢，其中1人遭發1萬元定額罰款通知書。

大埔民政事務處今早聯同大埔警區和衞生署，在早前列入強檢公告的大埔中心第11座出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查約200名受檢人士，發現2人未有強檢，已向他們發出強制檢測令，其中1人遭發1萬元定額罰款通知書。

而機電工程署聯同屯門警區和衞生署，今早則在屯門卓爾居7座共檢查142名受檢人士，所有人均已強檢。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：江麗盈