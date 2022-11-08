  • 24°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 14:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【姐姐愛囤貨】外傭囤積清潔劑屋企變藥房　港媽驚訝︰多到可以攞去賣

親子 14:13 2022/11/08

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

有外傭囤積了很多清潔劑，數量多到好像屋企變成藥房。

家中總有不少清潔用品存貨，以備不時之需。有港媽在社交媒體分享，發現外傭囤積了很多清潔劑，擺滿幾層架，數量多到好像屋企變成藥房。不過，不少網民錯重點，讚賞工人姐姐將清潔用品擺放整齊，又認為多點存貨較安心，尤其疫情下做好準備也未嘗不可。

最新影片︰

僱主笑指自己開藥房

該名港媽日前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文指，平時工人姐姐會寫紙仔請她買東西，而她直言自己「好聽話咪跟住買」。怎料近日她到天台時，看到儲物位置堆滿清潔用品。她表示︰

究竟我係咪開咗間藥房呀姐姐？……搞咩變咗間藥房，多到可以攞去賣。

她曾跟外傭稱清潔劑不要用到一滴都無，才叫她去買，但她發現工人姐姐囤貨後抱怨，「有需要囤積咁多貨咩？」從她分享的照片可見，在一個3層黑色儲物架上，擺放了清潔用品，包括紙巾及各款清潔劑，每款清潔劑也有幾支。雖然清潔劑數量多，但分門別類，擺放得相當整齊。

儲物架上擺放了清潔用品，每款清潔劑也有幾支。（圖片來源︰fb「外傭僱主必看新聞訊息」）

網民大讚分類整齊

帖文引起網民及僱主熱議，有網民笑指囤貨景象猶如超市貨架，或是迷你藥房清潔部，留言「有無需要咁多款？」、「未免太誇張，同一款都有幾支」、「我以為係淘寶買咗個櫃好好用，放到好多嘢」。有人覺得存貨多沒問題，反而覺得安心又有安全感，可能經歷了疫情初期搶物資，大家都怕怕，寧願存貨多一點。

更多網民欣賞姐姐擺放整齊，差不多所有清潔用品都朝同一方向擺，有網民寫道「真係好整齊，啲咀方向同一面」。他們認為家有一位愛整齊的外傭是好事，反問「黑色架一粒塵都冇點做到㗎」。不過，有人質疑外傭囤貨的目的，表示「儲下儲下就會自然流失……你唔係唔明呀？」、「得閒佢自然會寄啲返鄉下㗎啦」。

點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +10
    +9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【外傭如家人】印傭視老僱主如親母照顧　少主盼好姐姐做到退休︰當成屋企人
13:30 2022/11/01
【外傭如家人】印傭視老僱主如親母照顧　少主盼好姐姐做到退休︰當成屋企人
【答謝姐姐】贈印傭4張迪士尼門票邀同鄉玩　好僱主包膳食費兼借手機影靚相
13:04 2022/10/28
【答謝姐姐】贈印傭4張迪士尼門票邀同鄉玩　好僱主包膳食費兼借手機影靚相
【外傭生日】工人姐姐生日老公贈千元鑽石耳環　港妻呷醋：結婚紀念無送禮物
10:03 2022/10/24
【外傭生日】工人姐姐生日老公贈千元鑽石耳環　港妻呷醋：結婚紀念無送禮物

你可能感興趣

【外傭如家人】印傭視老僱主如親母照顧　少主盼好姐姐做到退休︰當成屋企人
13:30 2022/11/01
【外傭如家人】印傭視老僱主如親母照顧　少主盼好姐姐做到退休︰當成屋企人
【答謝姐姐】贈印傭4張迪士尼門票邀同鄉玩　好僱主包膳食費兼借手機影靚相
13:04 2022/10/28
【答謝姐姐】贈印傭4張迪士尼門票邀同鄉玩　好僱主包膳食費兼借手機影靚相
【外傭生日】工人姐姐生日老公贈千元鑽石耳環　港妻呷醋：結婚紀念無送禮物
10:03 2022/10/24
【外傭生日】工人姐姐生日老公贈千元鑽石耳環　港妻呷醋：結婚紀念無送禮物
家庭關係 外傭 生活智慧 網絡熱話 藥房 Facebook群組

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾