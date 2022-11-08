【姐姐愛囤貨】外傭囤積清潔劑屋企變藥房　港媽驚訝︰多到可以攞去賣

▲ 有外傭囤積了很多清潔劑，數量多到好像屋企變成藥房。

家中總有不少清潔用品存貨，以備不時之需。有港媽在社交媒體分享，發現外傭囤積了很多清潔劑，擺滿幾層架，數量多到好像屋企變成藥房。不過，不少網民錯重點，讚賞工人姐姐將清潔用品擺放整齊，又認為多點存貨較安心，尤其疫情下做好準備也未嘗不可。

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僱主笑指自己開藥房

該名港媽日前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文指，平時工人姐姐會寫紙仔請她買東西，而她直言自己「好聽話咪跟住買」。怎料近日她到天台時，看到儲物位置堆滿清潔用品。她表示︰

究竟我係咪開咗間藥房呀姐姐？……搞咩變咗間藥房，多到可以攞去賣。

她曾跟外傭稱清潔劑不要用到一滴都無，才叫她去買，但她發現工人姐姐囤貨後抱怨，「有需要囤積咁多貨咩？」從她分享的照片可見，在一個3層黑色儲物架上，擺放了清潔用品，包括紙巾及各款清潔劑，每款清潔劑也有幾支。雖然清潔劑數量多，但分門別類，擺放得相當整齊。

▲ 儲物架上擺放了清潔用品，每款清潔劑也有幾支。（圖片來源︰fb「外傭僱主必看新聞訊息」）

網民大讚分類整齊

帖文引起網民及僱主熱議，有網民笑指囤貨景象猶如超市貨架，或是迷你藥房清潔部，留言「有無需要咁多款？」、「未免太誇張，同一款都有幾支」、「我以為係淘寶買咗個櫃好好用，放到好多嘢」。有人覺得存貨多沒問題，反而覺得安心又有安全感，可能經歷了疫情初期搶物資，大家都怕怕，寧願存貨多一點。

更多網民欣賞姐姐擺放整齊，差不多所有清潔用品都朝同一方向擺，有網民寫道「真係好整齊，啲咀方向同一面」。他們認為家有一位愛整齊的外傭是好事，反問「黑色架一粒塵都冇點做到㗎」。不過，有人質疑外傭囤貨的目的，表示「儲下儲下就會自然流失……你唔係唔明呀？」、「得閒佢自然會寄啲返鄉下㗎啦」。

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責任編輯︰王明芳