【罕有病例】女嬰一出世便「懷孕」？　體內竟藏「8個寄生胎」

▲ 全球僅200宗 女嬰一出世便「懷孕」 體內藏「8個寄生胎」

迎接新生命本是美事，但豈料會有胎中胎的情況出現？印度一名女嬰日前誕生，可是隨即醫生便發現女嬰的情況十分異常。

醫生其後檢查時發現，剛出生的女嬰體內竟有「8個寄生胎」。而且根據現有的相關紀錄，是次女嬰的情況為全球僅有200宗的同病例中擁有「最多未發肓胚胎」的病例。

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綜合外媒報導，印度有一名女嬰於當地時間10月10日在賈坎德邦的一所醫院出生。其於女嬰出生不久腹部便明顯地隆起，由於父母擔心她可能有胃腫脹的問題便帶同她求診。醫生隨即為女嬰進行CT掃瞄，了解腹部隆起的原因。

結果顯示，女嬰的體內並不是腫瘤而是出現「寄生雙胞胎」又稱為「FIF」，這種病會令患者的身上出現一個或多個異形脊椎胎兒，並寄生於同卵的「兄弟姊妹」身上。

據了解，這種情況十分罕有，全球僅約只有200宗的病例，而每100萬個新生兒也不到1個會出現這情況。

主診醫生表示，根據現有的文獻記載以往「寄生雙胞胎」普遍亦只會有1至2個「寄生胎」。如是次女嬰「8個寄生胎」的情況實屬首次。而且由於超聲波的科技進步，即使出現如此的情況也能於孕期中發現。所以情況十分罕見。

據悉，女嬰體內的「寄生胎」大小為3-5cm不等，並於11月1日時，為只有21天大的女嬰進行手術，取出「寄生胎」。由於「寄生胎」是永遠也不會成功發育，而且並沒有大腦或心臟等器官，故有可能因為嬰兒要支撐「寄生胎」的發展而出現其他健康問題，故已為女嬰把「8個寄生胎」全數取出。

事後主診醫生再次接受訪問時表示，手術十分成功，而女嬰的康復進度理想，雖仍在留醫，但相信於未來一週內出院。

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責任編輯：羅嘉欣