【賞你遊】旅發局公布180個本地遊行程　古蹟探索、美食一日遊等明日起可報名

▲ 旅發局公布180個本地遊行程，古蹟探索、美食⼀⽇遊等明日起可報名。（資料圖片）

旅發局新一輪「賞你遊香港」分兩批推出，首批約180個行程今日（8日） 揭盅，市民可馬上瀏覽活動網站挑選心儀的行程，並留意旅行社指定的報名方法，明日（9日）早上10時起透過有關方法報名，先到先得。

新一輪「賞你遊香港」配合政府推動文化和古蹟旅遊，新增歷史古蹟主題本地遊，讓市民感受香港獨特文化和歷史氛圍。其餘四大主題還包括深受歡迎的探索文化、大城小區、維港秘景及尋覓美食。

部分旅行社續推高性價比的收費行程，市民只需付出最多200元團費， 即可參加升級的「尊尚旅行團」，例如暢遊主題樂園及享用五星級酒店自助餐飲。

「賞你遊香港」部分精選行程及景點

文化傳承 : 粵韻悠揚

西九文化區 > 戲曲中心 > 參訪「輝鳴藝舍」

南丫島「⼤廚教你揀海鮮」美食一日遊

星光大道 > 索罟灣 > 天虹海鮮酒家-大廚教你揀海鮮工作坊

古蹟探索美食遊

中環展城館 > 新田大夫第 > 麟峰文公祠 > 文天祥公園 龍堡國際酒店自助餐

新一輪的「賞你遊香港」分兩批推出，合共提供6.4萬個名額。第二批共約170個行程，將在11月下旬推出。市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，即可儲起機印收據 （最多兩張、今年10月20日或之後發出），免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加「尊尚旅行團」。

成功獲旅行社通知的市民，出發前須按照旅行社的指定方式提交消費單據正本，並繳付每人100元可於出發日取回的按金或相關團費，經旅行社核實後，方可確認成功報名。

為符合政府最新的防疫要求，所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社亦會要求團友在出發前自行接受快速檢測。

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責任編輯：李榮忠