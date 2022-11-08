【無理家長】2歲女濕疹醫生處方10日抗生素　港媽逾半年後投訴過期倉底貨獲退款

▲ 2歲女在今年3月底看醫生，醫生處方抗生素，港媽11月初投訴藥物是倉底貨。

家長對小朋友用藥寧舍緊張，不過有時會過了火。有名港媽日前在網絡群組發帖，表示3月底帶2歲女兒醫濕疹，當時醫生開抗生素，女兒最後沒需要服用。事隔超過半年，港媽近日發現該支抗生素有效期為4月，質疑當時配予女兒時已過期，港媽日前向診所醫護投訴，最終獲退款。有關事件掀起熱議，網民一面倒斥責該港媽無理。

7個月後投訴疑藥物過期

該名港媽4日（上星期五）於facebook群組「將軍澳主場」發文，投訴一間診所的經歷，表示「想喺呢度提醒街坊要睇清楚先好食呢間診所俾嘅藥」，可是很多網民反指港媽的行為無理。

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事主表示2歲女兒有嚴重濕疹皮膚問題，3月25日時帶她看醫生，由於某皮膚科專科診所需預約2星期，港媽見將軍澳另一位醫生有皮膚科文憑，改看該醫生。港媽指當時不想要抗生素，醫生堅持要開，「話過幾日睇下如果食咗其他藥都係冇乜好轉，就食埋呢隻抗生素啦」。當時女兒不需服用抗生素，濕疹情況已好轉，港媽將該支未開封的抗生素收入櫃，至（上周四）3日，事隔約7個月，她執拾物品時才發現，

醫生開咗10日抗生素，但支抗生素個有效期寫04/2022，我尋日先發現呢件事，好彩當時冇俾個女食過呢支抗生素。

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不滿派倉底貨予病人

雖然事主表示自己當時有疏忽，「係我蠢，帶住個病咗兩歲嘅女心急攞完藥就即刻走， 係我自己冇睇清楚」，事隔逾半年，但她決定向診所追究。上周五，港媽攞支藥去診所，姑娘解釋藥物有效期寫04/2022即是30/04/2022，之後姑娘去找醫生說此事，轉述醫生「而家攞出嚟食就梗係過咗期啦」。

港媽認為醫生誤會她的意思，她是指藥物有效期是兩年，如果不是醫生在最後一個月才給病人，至今真的有機會未過期，而主要是她想了解3月底時的情況，

我講緊嘅係25/3開始食10日就已經係4月，就算真係如個姑娘聲稱係30/4先到期，咁佢哋都係俾倉底貨啲病人。

特意在診所前拍照

港媽補充姑娘起初提及會問清楚藥廠，看會否有電郵回覆。約3小時之後，港媽回診所在姑娘面前影了數張該抗生素的相片，而姑娘表示已致電了sales待對方回覆。之後診所似是想息事寧人選擇退款。港媽最後交代投訴結果，

再過多個幾鐘，姑娘就打電話俾我話可以退款，咁我就有接受咗退款。都係嗰句啦，想喺呢度提醒街坊要睇清楚先好食呢間診所俾嘅藥。

網民︰診所沒錯只想息事寧人

大部分網民認為港媽做法無理，解釋醫生所開的抗生素藥物有一個月期限是沒問題，亦批評港媽當時沒反映，相隔7個月投訴很無理，而接受退款更是不應該。加上抗生素需服用整個療程，否則或有機會有抗藥性，很多網民理解醫生當時開出是有備無患，因應並女童當時的病況，不預期家長會留來之後服用。

有網民解釋這支抗生素藥水有效期為04/22，理解最後有效日期是30/04/2022，加上抗生素藥水是醫生根據當時患者狀況而開出，理應立刻服用而不是看門口用，故25/03配出是沒問題，「呢啲情況外國好常見。依家退款只不過係診所選擇息事寧人，唔想同緊張阿媽爭論，並唔代表診所出錯」、「唔想煩啫，7個月前嘅事都拎返出嚟算帳，就知咩料啦」等。更多網民意見點擊下圖︰

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責任編輯︰王明芳