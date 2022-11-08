【斬人判監】求愛不遂菜刀斬傷女租客　侍應認傷人囚4年官斥卑劣兇殘

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36歲男侍應疑要求與女方發展情侶關係被拒，女租客曾揮舞生果刀趕走對方，最終決定搬離單位，其間2人發生爭執，女方於執拾物品時突然感到頸部及頭被砍，全身浴血逃出寮屋後求助報警。涉案男侍應今（8日）於高院承認傷人罪，警誡下稱分手後求復合不果，一時衝動才犯案。法官判刑時指，被告從後砍事主，向手無寸鐵的女子施襲，手法卑劣，兇殘及無耻。

被告饒樂樂（36歲），案發時任職侍應，承認有意圖而傷人罪，控罪指他於2020年11月27日在上水天平山村一寮屋內襲擊致李小梅（案發時32歲）身體嚴重受傷。

法官閱讀被告向事主所發文字訊息後，認為內容惡毒，事主亦甚少回覆。被告代表律師形容是一個怒氣沖沖，一個冷淡對待，並非互罵情況，兩人分手後成為兩個極端。代表律師同意事件不涉挑釁，只是2人曾發生爭執，被告不是懷恨在心，有備而來。

法官判刑時指出，事件緣於被告與事主的感情瓜葛，控方亦不反對2人因搬遷而起爭執，但並非構成事主挑釁被告致失去自制能力。

法官指被告並非無緣無故地施襲，不能忽略的是事主曾揮刀趕走被告，從被告曾向事主發送之訊息，可見其自以為是，佔有慾強，因事主擺脫他而深深不忿，懷恨在心。

法官斥被告從後砍事主，手法卑劣，以致命菜刀向手無寸鐵的女子施襲，可謂無耻，被告復向要害揮刀，手法兇殘。法官指當事主被推到在地上時，被告不但未有停手，反而無情地繼續揮刀，斬向事主右膝，若非事主以手擋格，傷勢將更嚴重。法官指從相片顯示，事主傷勢嚴重，事後須縫多針，頸、耳背及左側臉及前臂均留有長疤痕，幸無永久傷殘，判監4年。

案情指，被告於上水天平村父母的寮屋居住，事主自2019年7月租住其中1個房間，被告稱與事主於2020年5月發展親密關係，惟2人關係轉差，被告透過文字訊息責罵事主。事主說法是明白被告希望與她成為情侶，但她拒絕了對方追求。

至2020年11月某天晚上，被告敲事主房門，遭事主揮舞生果刀趕走。事主其後告知被告即將搬走，被告續向事主發文字訊息怪責對方。

案發日下午，事主在房間外執拾個人物品時，她突然感到頸部近耳朵位置被人從後砍中，轉身看見被告手持菜刀，兇惡地要求事主不要搬走，並再次以菜刀擊向事主頭皮及頸部近耳朵位置，以後將她推倒在地上斬其右膝，被告欲再斬事主時，事主用右手擋格，被告則拳打事主手臂。事主其後逃出寮屋，跑到附近燒烤場，職員看見事主全身浴血遂報警。

警方到場後拘捕被告，警誡下被告承認斬事主，並稱與對方於11月中分手，被告嘗試復合但被拒絕，事主甚至曾揮舞生果刀阻止他接近。案發當天被告擬阻止事主搬走，2人因此發生爭執，被告遂從廚房取出菜刀，一時衝動才斬事主，並無打算殺害她。

事主事後送院，頸部左上方有10厘米裂傷，左腮腺外露，下頜骨粉碎性移位骨折，前額頭皮3厘米淺層裂傷，右膝下5厘米裂傷，前臂2厘米裂傷。事主其後進行手術，1年後關節及僵硬疼痛已改善，心理專家指事主有創傷後壓力反應及抑鬱情緒。

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記者：林育慧