【日本旅遊】5大北海道札幌酒店推介　有齊藥妝店距離車站4分鐘路程

▲ TOPick推介五大北海道札幌酒店。

北海道都是香港人喜愛的旅遊點之一，一年四季都適合到訪。秋天賞楓，冬天賞雪，今日TOPick推介5間以札幌及狸小路作落腳點的酒店給大家，交通方便之餘，又方便購物，有齊藥妝及手信店，讓大家「北海道旅行，住宿不頭痕！」。

1.札幌十字飯店

札幌十字酒店是4 星級酒店，與同區的4 星級酒店比較，它是最高評分的一間。酒店以簡約現代風為設計，有181間客房供應，住客可獲免費迎賓調酒或飲料。房間有齊沐浴用品，沐浴用品的牌子是廣為人知的L’Occitane、ila spa及ACCA KAPPA等。房內還有特別的咖啡機及咖啡包，大家可以即製即飲手磨咖啡。酒店還設有大浴場及休憩區，可以一覽北海道夜景。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

地址：〒060-0002札幌市中央区北2条西2-23

交通：從札幌市營地鐵南北線、東豐線「札幌駅」5號出口步行5分鐘

2. JR Tower日航飯店（JR Tower Hotel Nikko Sapporo）

JR札幌日航酒店是一間大受歡迎的酒店，是札幌最高的酒店，與JR 札幌站直接連結，可以從札幌站南口穿越百貨公司走廊，就能走到酒店，路程只需3分鐘。酒店一共有342間房，設有四人用的家庭房，高樓層房間還可以一覽札幌的全景。酒店亦提供免費嬰兒床、兒童用牙刷、拖鞋等物品。附近有眾多百貨公司，適合喜歡逛街的旅客。當中最著名的是Sky SPA「PULAU BULAN月之島」，採用地下深1,000米的天然溫泉，可以一邊浸溫泉，一邊欣賞札幌美景。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

地址：〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地

交通：從JR函館本線、千歳線「札幌駅」南口步行3分鐘

3. 大通拉珍特住宿酒店（La'Gent Stay Sapporo Odori Hokkaido）

北海道札幌大通拉珍特住宿酒店的位置相當方便，位於狸小路商店街對面，步行3分鐘就到達狸小路，逛街一流。而且附近有很多食店，距離大通站只需五分鐘的路程，酒店樓下還有便利店。酒店設計時尚新穎，大部份的佈置以木做主題，一共有219間房間，房內設有膠囊咖啡機及DHC備品，房內還可以看到摩天輪景色。酒店有浴場可以免費泡澡，風格以明治時期的木造大浴場為主，並設有浴衣用於去浴場時穿著。設施方面，公共空間還有洗衣機、製冰機、微波爐及自動販賣機。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

地址：〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5

交通：從札幌市營地下鐵南北線、東豐線或東西線「大通駅」14號出口步行5分鐘

4.唐草酒店札幌（Karaksa Hotel Sapporo）

唐草酒店札幌位於狸小路商店街裡面，距離薄野地鐵站只需步行4分鐘，酒店共有177間客房，包括日式客房及洋式客房，還有相連房供應，最多可以6人入住，適合家庭旅客！接待處還有行李秤，讓大家瘋狂掃貨後量度行李重量，以免到機場才發現過重，十分細心。房內供應Shiseido物品，handy手機可免費致電國際電話。2樓的公共空間還設有按摩椅及自動販售機，不得不提的是酒店設有免費大浴場和露天風呂浸溫泉！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

地址：〒060-0063 北海道札幌市中央区南三条西5-24

交通：札幌市營地下鐵南北線「薄野駅（すすきの駅）」步行5分鐘 或從札幌市營地下鐵南北線、東豐線或東西線「大通駅」步行6分鐘

5.札幌蒙特利酒店（Hotel Monterey Sapporo）

札幌蒙特利酒店是一間以古典英式風格為主的酒店，適合打卡。酒店外型充滿歐洲風味，優雅得來又有氣派。酒店內有像古董的傢俱、雕像及畫作，就連電梯也是機械式指針的老電梯。酒店一共有250間客房，有古典英式風格客房及傳統和風客房，最房間可容納6人，房內設有handy智能電話可以分享數據上網及免費致電國際電話。酒店最大打卡位是歐陸式中庭花園，入住旅客可免費暢飲UCC咖啡。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

地址：〒060-0034札幌市中央区北4条東1丁目3番地

交通：從札幌市營地鐵南北線、東豐線「札幌駅」18號出口步行2分鐘

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文