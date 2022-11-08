【下流上車族】鄧智堅與林敏驄過招大嗌好玩　朱凱婷演衰表妹行街被鬧

▲ 鄧智堅的演得很投入。

TVB台慶劇《下流上車族》本周五播出結局篇，劇情高潮一浪接一浪，除了車氏夫婦的關係再度惡化，兩大配角鄧智堅及朱凱婷（Heidi）的演出同樣搶焦！

昨晚（11月8日）播出的《下流上車族》講毓霞（鮑起靜飾）決定將志明（林敏驄飾）加進公屋戶籍，志明動用了與雯慧（江美儀飾）聯名戶口內的12萬港元裝修公屋，雯慧發現後大動肝火踩上門鬧爆毓霞、志明，並再度埋怨志明當年落錯車：「如果唔係咁，我哋依家移咗民住緊House啦，你啲朋友冇個好人，呃飲呃食！」

在場的細孝（鄧智堅飾）聞言即下跪道歉，並大爆志明落錯車真相：「你哋落錯車唔係因為金融風暴，係因為我，車總賣咗層樓幫我周轉。」

▲ 智堅同驄哥默契十足，獲得唔少網友大讚。（TVB提供）

智堅敏驄默契十足

被瞞足14年的雯慧即場大發爛渣，志明見狀即激動反駁：「當年個市係咁（差），你知架嘛！」豈料雯慧大嗌「咩都唔知」，細孝此時插嘴謂：「當初賣咗層樓你係同意架，你做咗幾廿年人，可以話咩都唔知？一句講晒，90萬我就還清架喇，從今以後我哋各不相欠！」說罷更即時離開。

於這場戲表現亮眼的智堅，受訪時透露原來當日是即興「打大佬」：「本身嗰日唔係拍呢場，但因為拍攝進度良好，咁啱嗰日都係拍呢班演員，就話不如拍埋呢場啦，最大挑戰就係冇心理準備就要拍！」

智堅續指，拍攝前大家對了幾次稿，並謂最緊要是理順劇中角色當時的關係。講到不少網友大讚他與驄哥默契十足，智堅笑言：「本身我都係調皮嘅人，所以遇着調皮嘅驄哥係好開心，當然我唔夠佢嚟啦，佢簡直就係周身刀張張利嘅『周伯通』，功夫好強勁，不停接佢招係好好玩！」

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朱凱婷破格演出

飾演「八婆表妹」晞嵐的Heidi同樣搶眼，昨晚劇情講到晞嵐陪雯慧行街散心，豈料撞正晞嵐老公另有女伴，原來晞嵐與老公早已分居，惟晞嵐不願接受現實不肯簽字離婚。

雯慧得悉真相後原打算安慰晞嵐，豈料晞嵐毫不留情反罵雯慧：「依家老公要同我離婚，你覺得我好慘？我同樣睇緊你點衰！」、「我係衰呀，但我好彩有你墊屍底！」、「邊個係你親人？你一直都係我工人咋！」

▲ 朱凱婷演衰表妹晞嵐。（TVB提供）

搣甩斯文高貴形象的Heidi，今次飾演搞是搞非表妹一角入型入格，獲得不少網友好評。講到這場一分多鐘的爆Seed戲，Heidi感謝美儀姐幫忙帶入戲，受訪時她透露：「我拍劇經驗唔算多，美儀姐好好，佢事前同我傾好多偈溝通，令我可以放鬆去演，雖然啲對白比較長，但啲情緒已經入晒個角色，大約兩Take就搞掂。」

Heidi笑言現在出街會偶爾被鬧衰表妹，不過她亦不忘為「晞嵐」平反：「佢唔係徹底嘅衰人，其實仲有啲可憐，雖然表面好似好潑辣，但其實佢都係受害者，佢叫表姐千祈唔好講『離婚』呢兩個字，其實只係將自己投射咗喺表姐身上。」Heidi續指現時已拋下所有包袱，無論甚麼角色都想嘗試。

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