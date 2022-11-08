【易服人夫】婚後半年衣物飾品常失蹤　人妻揭發老公有易服癖偷穿絲襪

▲ 婚後半年衣物飾品常失蹤，人妻揭發老公有易服癖偷穿絲襪。

電影《丹麥女孩》的橋段，竟在現實中上演。台灣一位人妻與丈夫結婚半年，近期突然發現自己的衣物飾品常常失蹤，結果意外揭發原來是丈夫有易服癖好，會趁家中沒人時偷穿絲襪，令人妻大受衝擊。

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事主在Dcard討論區發文向網民求助。她表示，自己和老公交往5年、結婚半年，婚前也同居約一年，期間生活都很正常。但最近，事主發現自己的衣物飾品不斷失蹤，包括耳環頸鏈、絲襪、内衣。事主詢問老公，被回答曾看到一條絲襪破洞，就幫忙丟棄了，其餘則一律稱「不知道、沒注意」，事主當下也沒多想。直至某日下午，事主請假回家發現老公書房很亂，幫忙整理時驚見雜物櫃裡正放著自己那些不見的衣物和飾品，甚至還有那條聲稱已丟棄的破洞絲襪，全部完好收在紙袋裡。事主當下只感到不理解，以為是老公不喜歡自己穿得太清涼，所以才偷藏衣物。

老公坦承易服癖好

事主等老公回家後向其質問，老公在沉默許久後才開口坦承，說自己從大學時期就開始對女裝很著迷，也喜歡穿上女裝的感覺，因為女生的衣服很漂亮、很舒服，也覺得自己穿起來的樣子很好看，很喜歡女裝下自己的模樣，原本家裡也有很多自己買的女裝。但礙於世俗眼光，從來不敢穿女裝出門，只會在家裡穿。本想一輩子將此興趣當作秘密，然而在和事主同居至婚後，雖然努力想改掉這個怪癖，結果還是因壓抑太久，無法控制自己，卻也不敢自己亂買女裝，所以只好趁事主不在家時偷穿她的衣服、甚至是藏起來過把癮。

人妻：我的世界好像崩塌了

事主老公哽咽説自己不想欺騙，因為這興趣真的很難開口坦白，也真的很怕事主會因此離開他。而事主到婚後才發現這樣一個大秘密，精神上也受到了極大衝擊：

我不能確定我能不能接受這樣子的他，並且支持他繼續做這件事。我以為我們之間沒有秘密，結果這麼大的事情我居然被蒙在鼓裡，我對他建立的信任直接被毀了。昨天我哭了一整晚，想到那部丹麥女孩，只覺得那位妻子真的好偉大。我有辦法和她一樣嗎？

網民：太震撼了

文章在討論區引起熱議。大量網民理性給出意見，認為如果只是喜歡在家裡自己穿女裝，外人看不出，應該比較能接受。而事主也更新稱，雖然老公的個性比較陰柔，不像一般大男人一樣，但他完全不喜歡同性，前任也都是女生，所以不存在任何同性戀的疑點。因此，事主考量到老公並非同性戀也沒有出軌，決定接受他這樣的喜好，給予尊重。點擊大圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣