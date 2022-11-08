黃妍唱勻倫敦曼徹斯特　樂迷揸車4小時為睇騷Cath深受感動

黃妍（Cath）早前趁開關，與作詞人王樂儀一同到英國遊玩，機緣巧合下獲邀在倫敦及曼徹斯特兩地開Show，怎料門票供不應求，倫敦一場更是滿到瀉，有些樂迷要企足全場，但都毫不介意。



出道前曾在街頭Busking的Cath，本打算這次去英國也帶備結他去到邊玩到邊唱到邊，但當王樂儀聽到Cath說要Busking後，便介紹了當地朋友給她認識，怎料發展下去竟變成在倫敦和曼徹斯特舉行迷你音樂會。

倫敦開唱歌迷踴躍

Cath回想起兩場音樂，依然感動：「原本一心諗住去當地旅行，但呢兩年好多香港人去咗英國定居，就諗不如趁呢個機會俾啲力量當地人，唱歌俾佢哋聽。」

她回憶稱：「我第一次去曼城，所以一上到台，見到好多好熟悉嘅香港人面孔，就覺得喺異地，仲要橫跨半個地球可以相聚返係覺得好窩心嘅一件事，所以我一出場就有少少眼濕濕，或者大家睇見我好冷靜，但其實心裡係覺得好溫暖同激動。」



完成曼城一場後，Cath再到倫敦開唱，而樂迷的踴躍程度，令她難以置信：「倫敦一場原本只有100張飛，但一早已售罄，結果再開位，最後賣出170張飛。」

她續指：「有樂迷話我知佢哋穿梭倫敦同埋曼城睇晒兩場Show，亦有人揸車4小時去倫敦睇Show，完全超乎意料之外。場Show係喺倫敦一個博物館嘅中庭舉行，一行出嚟見到大家係圍住個台前面坐之後，更有好多人喺後面企，真係冇諗過咁多人，好壯觀！」

Cath期待再開唱



Cath為答謝樂迷的厚愛，精心安排了演出歌單，而現場有一個隧道形的裝飾，令Cath不其然聯想到自己的作品《7月24日大道》MV中的隧道，而且更幻想這是她獨有的倫敦7月24日大道。

而樂迷跟她一起大合唱《天光前》，Cath坦言：「當我以為自己俾緊力量當地人嘅時候，原來佢哋都俾緊好大嘅力量我！」深受感動的Cath更揚言，只要有機會必定再到當地開唱，為大家注入更多的力量。

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