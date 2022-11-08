【學校防疫】教育局更新指引刪餐桌隔板要求　課室座位毋須面對背單行排

▲ 當局刪去有關學校於餐桌設置隔板的要求。（資料圖片）

教育局今（8日）更新學校健康指引，更新最新恢復面授課及參加課外活動的疫苗接種要求。另外，當局刪去有關學校於餐桌設置隔板的要求，僅稱學校要確保學生在須保持適當的距離。

教育局更新有關小息、茶點及午膳安排，舊版列明學校應為餐桌設置隔板，並要求學生須保持適當的距離，並面向同一方向 ，避免面對面。指引更新後刪去上述要求，其中午膳安排改為要求學校要確保用餐地點必須空氣流通，及有充足的鮮風供應，而食堂或進食地方內的座位分佈，要讓學生能保持適當的距離；學校亦應提醒學生，在進食前後進行手部衞生。

指引亦列明，學校可按其校本情況考慮學生分批午膳， 以減少在飯堂、進食地方聚集學生的人數；如學生在同一地方分批午膳，午膳之間亦須適當清潔及消毒。

另外，「上課安排及座位編排」一欄原本要求學校原則上要以「面對背」方式單行排坐，如要以分組形式安排座位，學生要保持最少一米距離，學校亦應考慮安裝隔板。更新版刪去相關要求，僅指出學生之間應保持適當的距離。

幼稚園午睡安排則保留設置隔板的建議，加入提醒學校要檢視兒童午睡的場地，確保空氣流通及有充足的鮮風供應。

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記者：黃悅晴