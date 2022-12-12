【升中面試】Band 1直資聖保羅男女中學   中一面試題目實錄

▲ 聖保羅男女中學中一面試題實錄。

聖保羅男女中學是傳統名校，由聖公會於1915年創立，至今超過100年。是位於中西區的一間直資中學，學校面積約 6250平方米，屬於男女校。學校以基督教信仰及全人發展理念培育學生。

聖保羅歷史悠久、學風嚴謹，辦學理念是秉承基督教「信望愛」的精神，培育學生成為未來的領導人才。教導學生追求卓越，建立崇高的品德及奉公忘私的精神；熱衷學習、終身不懈、並具備國際視野。

有小六女生去年成功通過面試，獲得聖保羅男女中學取錄，她分享面試題目，稱面試問題作答中文及英文兩部份。

根據網頁資料，聖保羅男女中學2022學年中一自行分配學位學額約有100個，收生準則如下：

品行 : 10% ； 學業及非學業表現： 20%； 成績次第 : 35%； 面試表現 ： 35%。

中一入學考試只設個別面見、不設筆試。面試主要了解申請人的中英文(包括普通話)聽、講、理解及表達能力及數理基礎知識和能力。

去年獲取錄的小六女生分享面試題目，指面試過程分為以粵語、普通話和英文作答。

面試以單對單形式進行，中文面試分成兩部份，首先是老師給考生兩個成語，考生要用以作句，並用廣東話回答。例如分享面試題目的小六女生要以「全神貫注」和「心不在焉」作兩句句字。

然後是以普通話自我介紹，但不是介紹自已，而是老師給考生題目，例如分享面試題目小六女生是「改錯帶的自引述」，她便要當自己是改錯帶來自我介紹一番。

第二部分以英文作答，老師會派一篇文章給考生，考生要朗讀一次，然後被問對文章內容的看法，以及解釋當中一些生字。

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聖保羅男女中學以英文為主要的教學語言，並推動學生的「兩文三語」，中一至中三全面採用普通話教授中國語文。學校設有游泳池、體育館及演講廳之外，並設有學生宿舍，可提供約80個宿位。

聖保羅男女中學開設DSE文憑試及IB國際文憑試雙軌課程，2022年誕下12名IB狀元，分別為5男7女，而DSE文憑試則有16名學生在四個或更多科目中達到5**。

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責任編輯：王明芳