【移民英國】膽粗粗零積蓄移民英國　港男自稱IVE畢業做工廠靠勞力搵錢

▲ 有工做好過冇得做啦！

移民近年成為不少港人的話題，有家庭移民是為了下一代得到更好的教育，亦都有不少單身男女選擇去外面闖一番天地。最近就有一位自稱IVE畢業的網民在連登發帖，講述自己移英的經歷。

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該位網民以「黎到英國，更加感到自己有幾無力」為題發帖」，指自己獨自到英國生活，畢業於香港專業教育學院（IVE），其後做了幾年文職，直至見到英國提供BNO Visa便打算出外闖闖。

到達英國後，他少發現自己完全找不到文職工作，加上自己沒有特殊技能，後來嘗試考Qualification（證書）也沒有幫助，更令他花費了不少儲蓄，但為了生存，最終只能選擇工廠工作，因為不需高學歷高技能，不過工廠勞動力大、低薪又冇前途，樓主直言「做工廠根本唔係辦法」，而且毫無尊嚴「「日日俾人當狗咁叫你做快啲」。

再加上在當地人生路不熟，朋友不當，新認識的朋友彼此的價值觀卻相距甚遠，無法融入圈子當中。由於以上種種遭遇，令他大感挫折，慨嘆「冇咁上下資本，根本冇資格係依邊立足」，在發帖前也預計到網民會取笑自己。

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責任編輯︰王明芳