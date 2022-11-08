  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 16:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民英國】膽粗粗零積蓄移民英國　港男自稱IVE畢業做工廠靠勞力搵錢

親子 16:05 2022/11/08

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

有工做好過冇得做啦！

移民近年成為不少港人的話題，有家庭移民是為了下一代得到更好的教育，亦都有不少單身男女選擇去外面闖一番天地。最近就有一位自稱IVE畢業的網民在連登發帖，講述自己移英的經歷。

最新影片推介:

該位網民以「黎到英國，更加感到自己有幾無力」為題發帖」，指自己獨自到英國生活，畢業於香港專業教育學院（IVE），其後做了幾年文職，直至見到英國提供BNO Visa便打算出外闖闖。

到達英國後，他少發現自己完全找不到文職工作，加上自己沒有特殊技能，後來嘗試考Qualification（證書）也沒有幫助，更令他花費了不少儲蓄，但為了生存，最終只能選擇工廠工作，因為不需高學歷高技能，不過工廠勞動力大、低薪又冇前途，樓主直言「做工廠根本唔係辦法」，而且毫無尊嚴「「日日俾人當狗咁叫你做快啲」。

再加上在當地人生路不熟，朋友不當，新認識的朋友彼此的價值觀卻相距甚遠，無法融入圈子當中。由於以上種種遭遇，令他大感挫折，慨嘆「冇咁上下資本，根本冇資格係依邊立足」，在發帖前也預計到網民會取笑自己。

點擊下圖看網民留言：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【港人移民】兒子是公屋戶主擬移民無法轉名　憂心留港爸媽隨時冇屋住
13:14 2022/11/04
【港人移民】兒子是公屋戶主擬移民無法轉名　憂心留港爸媽隨時冇屋住
【招商引資】葉劉倡重推「投資移民」提振本港經濟　許正宇：值得研究
18:00 2022/11/07
【招商引資】葉劉倡重推「投資移民」提振本港經濟　許正宇：值得研究
【移民英國】林師傑與太太極速移民　再嚐「香港味道」解鄉愁感興奮　
今日 11:27
【移民英國】林師傑與太太極速移民　再嚐「香港味道」解鄉愁感興奮　

你可能感興趣

【港人移民】兒子是公屋戶主擬移民無法轉名　憂心留港爸媽隨時冇屋住
13:14 2022/11/04
【港人移民】兒子是公屋戶主擬移民無法轉名　憂心留港爸媽隨時冇屋住
【招商引資】葉劉倡重推「投資移民」提振本港經濟　許正宇：值得研究
18:00 2022/11/07
【招商引資】葉劉倡重推「投資移民」提振本港經濟　許正宇：值得研究
【移民英國】林師傑與太太極速移民　再嚐「香港味道」解鄉愁感興奮　
今日 11:27
【移民英國】林師傑與太太極速移民　再嚐「香港味道」解鄉愁感興奮　
家庭教育 夫妻之道 正能量 網絡熱話 畢業 移民 BNO 香港 英國 IVE

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾