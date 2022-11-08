【偷窺繼女】涉偷窺繼女洗澡　66歲店務員被控窺淫保釋候訊

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66歲店務員涉於住所偷窺20多歲的繼女洗澡，被控1項窺淫罪。涉案被告今（8日）於西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，將案件押後至2023年1月4日再訊，以待辯方給予法律意見以及索取文件，被告准擔保候訊。

被告Y.T.M（66歲）報稱店務員，被控1項窺淫罪。控罪指，被告於2022年8月26日在荃灣一單位內，偷窺或偷拍女子X，而X身處的地方屬個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為。被告亦忽略了X是否同意被觀察或拍攝。

被告暫毋須答辯，辯方提出保釋申請，以及申請將案件押後，以待辯方給予法律意見以及索取文件。控方不反對被告保釋，裁判官遂將案件押後至2023年1月4日再訊，另准被告保釋，其間不得離開香港，不得直接或間接接觸控方證人，以及每周到警署報到等

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記者：梁錦麟