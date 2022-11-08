【童樂居案】涉1個月內襲擊9名幼童　童樂居前職員辯稱只想指令幼童休息

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「童樂居」虐兒案，24歲前幼兒工作員涉拍打幼童頭部，將幼童摔到地上等，涉於1個月內襲擊9名1歲及2歲男女幼童，今（8日）於九龍城裁判法院否認9項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件開審，為首名不認罪被告。裁判官看畢涉案影片後裁定表證成立，被告自辯稱當時只想給指令幼童休息，形容力度不大，又指幼童沒有哭，因為沒感到痛楚。

被告李慧雯（24歲）被控於2021年11月19日、26日及30日、12月10日及12月20日，在童樂居涉及故意襲擊、虐待或忽略1歲男童G、K、R、AK、2歲男童J、1歲女童AA及3名不知名兒童。

控方傳召社署高級社會工作主任黃國豪作供，黃供稱涉案幼童均由社署轉介至童樂居，其中男童R遭父母遺棄。

庭上播出7段涉案影片，片中被告涉襲擊幼童的頭，抱起幼童摔到自己身後，有幼童被打頭後用手掩面。

裁判官看畢涉案影片後裁定表證成立。被告自辯時供稱，童樂居沒有特別訓練如何應對幼童鬧脾氣的情況，她的做法會請幼童休息一會，讓他們冷靜下來，「佢哋聽唔明指令」。被告續解釋休息是要幼童停下活動，讓幼童靠牆或躺下休息。

針對11月19日在活動室襲擊男童G和R事件，被告稱兩男童當時推跌積木，她遂用手拍打兩童前額，並稱沒有用力打，僅拍頭一下示意對方停下，「佢哋冇喊，因為我冇整痛佢哋」。被告亦否認想懲罰幼童，解釋只是想對方停下來休息。

控辯雙方承認事實指，被告在2018年完成前香港公開大學李嘉誠專業進修學院的幼兒教育高級文憑課程，同年成爲註冊幼兒工作員及幼兒中心主管，至2020年12月28日起於童樂居任職幼兒工作員。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣