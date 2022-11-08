  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 15:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【童樂居案】涉1個月內襲擊9名幼童　童樂居前職員辯稱只想指令幼童休息

社會 14:56 2022/11/08

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

「童樂居」虐兒案，24歲前幼兒工作員涉拍打幼童頭部，將幼童摔到地上等，涉於1個月內襲擊9名1歲及2歲男女幼童，今（8日）於九龍城裁判法院否認9項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件開審，為首名不認罪被告。裁判官看畢涉案影片後裁定表證成立，被告自辯稱當時只想給指令幼童休息，形容力度不大，又指幼童沒有哭，因為沒感到痛楚。

被告李慧雯（24歲）被控於2021年11月19日、26日及30日、12月10日及12月20日，在童樂居涉及故意襲擊、虐待或忽略1歲男童G、K、R、AK、2歲男童J、1歲女童AA及3名不知名兒童。

控方傳召社署高級社會工作主任黃國豪作供，黃供稱涉案幼童均由社署轉介至童樂居，其中男童R遭父母遺棄。

庭上播出7段涉案影片，片中被告涉襲擊幼童的頭，抱起幼童摔到自己身後，有幼童被打頭後用手掩面。

裁判官看畢涉案影片後裁定表證成立。被告自辯時供稱，童樂居沒有特別訓練如何應對幼童鬧脾氣的情況，她的做法會請幼童休息一會，讓他們冷靜下來，「佢哋聽唔明指令」。被告續解釋休息是要幼童停下活動，讓幼童靠牆或躺下休息。

針對11月19日在活動室襲擊男童G和R事件，被告稱兩男童當時推跌積木，她遂用手拍打兩童前額，並稱沒有用力打，僅拍頭一下示意對方停下，「佢哋冇喊，因為我冇整痛佢哋」。被告亦否認想懲罰幼童，解釋只是想對方停下來休息。

控辯雙方承認事實指，被告在2018年完成前香港公開大學李嘉誠專業進修學院的幼兒教育高級文憑課程，同年成爲註冊幼兒工作員及幼兒中心主管，至2020年12月28日起於童樂居任職幼兒工作員。

聆訊下午續。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【童樂居案】21人加控至222控罪轉介區院處理　其中1人被加控至54項控罪
17:09 2022/09/16
【童樂居案】21人加控至222控罪轉介區院處理　其中1人被加控至54項控罪
【童樂居】檢討委員會提31建議　倡社署督導組每年突擊巡查至少六次
16:00 2022/09/29
【童樂居】檢討委員會提31建議　倡社署督導組每年突擊巡查至少六次
【童樂居案】再有女職員認罪求情稱不接受機構制度 　裁判官指不宜判社服令押後10月中判刑
16:51 2022/09/29
【童樂居案】再有女職員認罪求情稱不接受機構制度 　裁判官指不宜判社服令押後10月中判刑
【童樂居案】涉虐待8幼童女職員判囚逾8個月　官斥作極端錯誤行為
16:32 2022/09/30
【童樂居案】涉虐待8幼童女職員判囚逾8個月　官斥作極端錯誤行為
【童樂居案】21名被告分8案涉222控罪　押後明年初處理合併案件等申請
13:36 2022/10/06
【童樂居案】21名被告分8案涉222控罪　押後明年初處理合併案件等申請
【童樂居案】涉連環掌摑2歲女童　女職員認罪囚4周
16:19 2022/10/14
【童樂居案】涉連環掌摑2歲女童　女職員認罪囚4周

你可能感興趣

【童樂居案】21人加控至222控罪轉介區院處理　其中1人被加控至54項控罪
17:09 2022/09/16
【童樂居案】21人加控至222控罪轉介區院處理　其中1人被加控至54項控罪
【童樂居】檢討委員會提31建議　倡社署督導組每年突擊巡查至少六次
16:00 2022/09/29
【童樂居】檢討委員會提31建議　倡社署督導組每年突擊巡查至少六次
【童樂居案】再有女職員認罪求情稱不接受機構制度 　裁判官指不宜判社服令押後10月中判刑
16:51 2022/09/29
【童樂居案】再有女職員認罪求情稱不接受機構制度 　裁判官指不宜判社服令押後10月中判刑
罪案 九龍 兒童健康 幼兒教育 記者 虐兒 高級文憑 香港 九龍城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾