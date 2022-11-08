【網絡熱話】乙明邨校巴停路旁遭照鎖　房協：已即時解鎖沒有收取鎖車費用

▲ (車cam L（香港群組）FB)

沙田鎖車隊出名效率高，近日網上流傳一段影片，片中鎖車隊人員向停在路邊校巴車轆落鎖，引起不少網民熱議，批評「鎖上癮」。

有網民在社交平台「車cam L（香港群組）」上載影片，片中乙明邨一輛校巴停在路旁，司機亦在校巴車廂內，但鎖車隊人員照對校巴前轆落鎖，另一名職員則拍攝車輛情況。乙明邨街為香港房屋協會管理範圍的私家路，本網TOPick正向房協了解。

影片 吸引 近200個留言。

欺人太甚

會唔會太誇張？

鎖車鎖到上曬腦

遲d巴士埋站都鎖

校巴接學生都照鎖咁又離譜d喎

房協表示，乙明邨街屬乙明邨範圍，由房協委聘的承辦商協助管理。該處一直有措施防止違泊，以免阻塞交通及保障道路使用者的安全，房協亦有就措施與邨內持份者溝通，包括邨內兩間學校。

經與承辦商了解後，房協知悉事發於昨天（7日）下午約2時左右。承辦商當時發現該旅遊巴士的司機不在座位，車上亦沒有任何人，加上該車輛停泊於巴士站附近，故採取鎖車行動。鎖車後，司機從車廂內後排走到司機位置，通知現場職員其身處車內，承辦商已即時為該車輛解鎖，亦沒有收取任何鎖車費用。

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記者：余思嵐