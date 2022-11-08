【拿督千金】莊鍶敏承認離婚發文重新出發　42歲恨做媽媽不急再婚：考慮雪卵

▲ 莊鍶敏承認離婚發文重新出發，42歲恨做媽媽不急再婚：「考慮雪卵。」

「拿督千金」莊鍶敏（Jacquelin，前名莊思敏）今日（8日）被爆出與台灣老公Brian正在辦離婚手續，Jacquelin直認不諱，指二人婚後一直分隔兩地，出現嚴重分歧故決定離婚。

承認「分訊」後Jacquelin在社交網站開腔，表示自己已經準備好重新出發，現年42歲的她坦言渴望做母親，回復單身的她現有雪卵打算。

【拿督千金】莊鍶敏與台灣丈夫因定居地嚴重分歧 Jacquelin直認正辦離婚手續

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Jacquelin與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）拍拖半年後，於2020年初在女家的豪宅簽字註冊。

但婚後Brian就要飛返台灣處理業務，而Jacquelin則留港工作，於結婚初期二人仍表現甜蜜，對遠距離婚姻生活抱有信心。

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長期分隔兩地

但由於長期分隔異地，今年連Jacquelin生日老公都沒有現身，只是傳短訊送上祝福及利是，令她大為失望。

近年Jacquelin重心轉移內地發展，早前她曾稱Brian於8月會飛往內地與她團聚，當時她亦有向丈夫撒嬌要求他到內地陪伴，更表示若他不來就要離婚，本來以為只是戲言，但原來是她真的決定要跟Brian離婚。

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承認離婚後開腔

由於定居問題一直出現嚴重分歧，加上三觀不同難見未來，為免浪費時間，雙方早前協議離婚，Jacquelin待完成手頭上的工作後，今個月就會返港正式簽字離婚。

Jacquelin接受傳媒訪問直認正辦理離婚手續，又指雙方經常為定居問題吵架，Brian一而再不願放下台灣的生意回港陪她，故認為既然問題解決不了，就決定離婚。

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渴望當媽媽

承認「分訊」後她今午在社交網站首度開腔，發文表示：「多謝大家關心，一切安好，重新出發。」

現年42歲的她接受傳媒訪問，坦言不會對愛情失去信心，又直認自己仍然渴望當媽媽，但不會為此而趕結婚，所以會考慮雪卵。

Jacquelin表示二人並非因為第三者才分開，而且離婚後亦不會要求贍養費，而父母及家人亦尊重她離婚的決定，之後會暫時專心在內地發展事業。

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