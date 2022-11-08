  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 16:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拿督千金】莊鍶敏承認離婚發文重新出發　42歲恨做媽媽不急再婚：考慮雪卵

娛樂 15:51 2022/11/08

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

莊鍶敏承認離婚發文重新出發，42歲恨做媽媽不急再婚：「考慮雪卵。」

「拿督千金」莊鍶敏（Jacquelin，前名莊思敏）今日（8日）被爆出與台灣老公Brian正在辦離婚手續，Jacquelin直認不諱，指二人婚後一直分隔兩地，出現嚴重分歧故決定離婚。

承認「分訊」後Jacquelin在社交網站開腔，表示自己已經準備好重新出發，現年42歲的她坦言渴望做母親，回復單身的她現有雪卵打算。

【拿督千金】莊鍶敏與台灣丈夫因定居地嚴重分歧　Jacquelin直認正辦離婚手續

最新影片：林海峰、蘇玉華專訪

Jacquelin與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）拍拖半年後，於2020年初在女家的豪宅簽字註冊。

但婚後Brian就要飛返台灣處理業務，而Jacquelin則留港工作，於結婚初期二人仍表現甜蜜，對遠距離婚姻生活抱有信心。

（instagram圖片）

【新婚之喜】39歲莊思敏排期結婚　拿督千金拍拖半年閃嫁台灣CEO

長期分隔兩地

但由於長期分隔異地，今年連Jacquelin生日老公都沒有現身，只是傳短訊送上祝福及利是，令她大為失望。

近年Jacquelin重心轉移內地發展，早前她曾稱Brian於8月會飛往內地與她團聚，當時她亦有向丈夫撒嬌要求他到內地陪伴，更表示若他不來就要離婚，本來以為只是戲言，但原來是她真的決定要跟Brian離婚。

（instagram圖片）

【拿督千金】莊思敏結婚豪宅簽紙行婚禮　父母未出席視像見証女兒出嫁【有片】

承認離婚後開腔

由於定居問題一直出現嚴重分歧，加上三觀不同難見未來，為免浪費時間，雙方早前協議離婚，Jacquelin待完成手頭上的工作後，今個月就會返港正式簽字離婚。

Jacquelin接受傳媒訪問直認正辦理離婚手續，又指雙方經常為定居問題吵架，Brian一而再不願放下台灣的生意回港陪她，故認為既然問題解決不了，就決定離婚。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

渴望當媽媽

承認「分訊」後她今午在社交網站首度開腔，發文表示：「多謝大家關心，一切安好，重新出發。」

現年42歲的她接受傳媒訪問，坦言不會對愛情失去信心，又直認自己仍然渴望當媽媽，但不會為此而趕結婚，所以會考慮雪卵。

Jacquelin表示二人並非因為第三者才分開，而且離婚後亦不會要求贍養費，而父母及家人亦尊重她離婚的決定，之後會暫時專心在內地發展事業。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【拿督千金】悼念張國榮將「懷念」寫成「懷疑」　莊思敏被網民圍攻大半日始更正
15:27 2021/04/02
【拿督千金】悼念張國榮將「懷念」寫成「懷疑」　莊思敏被網民圍攻大半日始更正
【明星理財】莊思敏低價沽舖蝕120萬　兩年前曾平價賣盤點心店
12:11 2021/05/19
【明星理財】莊思敏低價沽舖蝕120萬　兩年前曾平價賣盤點心店
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
12:03 2020/08/12
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
【拿督千金】莊思敏結婚豪宅簽紙行婚禮　父母未出席視像見証女兒出嫁【有片】
11:05 2020/03/16
【拿督千金】莊思敏結婚豪宅簽紙行婚禮　父母未出席視像見証女兒出嫁【有片】
【準新娘放閃】莊思敏騷兩卡鑽戒　否認「奉子」成婚將定居台灣
10:43 2020/02/22
【準新娘放閃】莊思敏騷兩卡鑽戒　否認「奉子」成婚將定居台灣
【新婚之喜】39歲莊思敏排期結婚　拿督千金拍拖半年閃嫁台灣CEO
17:10 2020/02/21
【新婚之喜】39歲莊思敏排期結婚　拿督千金拍拖半年閃嫁台灣CEO

你可能感興趣

【拿督千金】悼念張國榮將「懷念」寫成「懷疑」　莊思敏被網民圍攻大半日始更正
15:27 2021/04/02
【拿督千金】悼念張國榮將「懷念」寫成「懷疑」　莊思敏被網民圍攻大半日始更正
【明星理財】莊思敏低價沽舖蝕120萬　兩年前曾平價賣盤點心店
12:11 2021/05/19
【明星理財】莊思敏低價沽舖蝕120萬　兩年前曾平價賣盤點心店
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
12:03 2020/08/12
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
莊思敏 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 離婚 愛情 雪卵 台灣

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾