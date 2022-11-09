【#LINKEDUpresents】英國私立寄宿學校「選校七大法則」家長可能會忽視的其他參考資訊！原來全部都是寶！

對於大部分家長而言，直接瀏覽英國私立寄宿學校官方網頁，不但能夠準確地獲得與學校相關的課程資料、寄宿生及國際學生人數比例、活動配套等官方資料外，也是學校能夠以最好、最真實的一面，呈獻給各位家長及同學。當然，一間學校網頁由很多不同的頁面組成，家長每每登入一個網頁的時候，可能一開始就會按入公開考試成績、課外活動或是宿舍簡介等「重點部分」：無疑地，這些都是家長認識一間學校的時候最直接想知道的資訊。不過，學校網頁的首頁部分，往往蘊藏著一些看似毫不起眼，但是具有相當參考價值的資訊，對於家長擇校有相當大的幫助。

從學校的層面考慮，官方網頁作為對外展示自己的一扇門戶，自然會把學校認為最自豪、最值得驕傲的資訊，悉數呈現在家長面前。當然，在一大堆資訊面前，家長也需要有策略性地作出篩選，以下就列出了幾項絕對不能忽視、包含極大參考價值的資訊：

學校短片 School Video｜我們經常稱學校短片一枝活動的「盲公竹」，讓家長及學生在六千英里之外，透國短片介紹領略學校的氣氛和了解學校的設施。短片一般會介紹學校環境，家長也可以留意老師和同學的對答以及口述簡介，從中感受到學校提供的活動配套及學術支援，並了解學生在學校及宿舍的日常生活點滴，這些對於日後選校作出最後決定時，會提供相當重要的參考。疫情期間，大部分英國私立寄宿學校都有舉辦線上Virtual open day，而在放寬旅遊限制後，家長和同學更可以恢復親身到訪院校參觀，只要提前與院校預約就可以了。

校長的話 Headmaster's Welcome｜這個部分偶爾會被忽略，但是「校長的話」往往都最具代表性，並且以言簡意賅介紹一間學校的歷史及辦學方針等資訊。作為專業教育顧問，我們都會從「校長的話」或是校長分享短片去入手，以了解、評核一間學校的辦學宗旨及方向。

ISI 報告｜與其說學校只會將最好的一面呈現眼前， Independent Schools Inspectorate（簡稱ISI）報告就能夠發揮第三方公正人的角色。ISI報告獲得英國教育部認可，其報告內容詳述涵蓋學校的基本資料、學生整體學術表現、辦學理念、校園健康和安全措施、教職員及設施的合適程度、學校處理投訴的程序等不同範疇。視學人員會透過實地考察、與在校學生交談、與學校管理層人員討論等多角度考察，綜合結果製作成為報告，實為家長在考慮一間學校時最充實的補充資料。

科目表現 Subjects Performance｜公開考試成績一定是家長最關注的部分，而部份學校會提供一份包含A-Level學生在每一個學科的公開考試成績報告，分開列出每個學科考獲A*至U級成績的百分比或是學生人數。家長可以瀏覽該校在不同學科的個別表現，也可以從中注視一所學校所擅長的學科範疇，從而找到適合的學校，讓子女能夠發揮所長。

一連七篇的英國私立寄宿學校選校指南，希望能夠為正在部署或是計劃讓子女到英國就讀私立寄宿學校的家長，分享我們作為教育顧問的選校心得及申請經驗，讓大家注意部分申請細節。有個別家長可能未清楚自己的子女，是否適合於外地學習、而考慮透過英國暑期遊學團，讓他們提早幾年到英國嘗試獨立學習「初體驗」，下文將會介紹一下以英國的暑期遊學課程：並非只有單純的英語或是學術課程！

免費諮詢: https://linkedu.hk/contact-us/

(特約)