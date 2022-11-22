報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】全新日本Akaran Plus肌底抗皺淡斑兩用修復霜

試用專員：Chan Tsz Kiu

當收到由topick 寄出的Akaran 肌底抗皺淡斑修復霜 就急不及待試用。

這款面霜並不像其他護膚品 帶有人工香味或顏色，無色無味，非常適合不喜歡濃烈味道的靚靚們👱🏻‍♀️而且質地易推 只需要少許分量便可塗遍面部每一寸肌膚。

另外保濕度度都令我非常滿意，在試用期間 我嘗試只塗akaran面霜 什麼精華都沒有用，第二天睡醒後肌膚都不會感到繃緊，還是水潤潤的。

試用專員：Tsang Lai Kwan

試用產品：Akaran Plus+肌底抗皺淡斑兩用修復霜



一早已知Akaran貴為日本無添加、敏感肌護膚品牌，考慮到任何年齡及不同皮膚性質都適用，令我敏感混合性皮膚可以放心使用。



Akaran Plus+肌底抗皺淡斑兩用修復霜，質地水潤不黏膩，很容易推開，皮膚容易吸收。

而且面部各種痘痘、黑色素及皺紋肌膚問題都都能明顯改善，我試用了一星期，色斑有輕微淡了，眼紋，頸紋樣，表情紋也同樣沒那麼明顯，真的令我重拾信心，一瓶解決面上，頸上紋理煩惱，而且皮膚水潤有番彈性，咀角附近的痘痘也少了，大推。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Yuk Luby

收到產品， 包裝精美！ 比想像來得高級， 打開產品， 沒有過多的添加香料味道，產品上手 質感比較順滑 ， 十分容易推開， 推開不會覺得太黐立立， 相對清爽，亦都十分容易吸收！ 同時都覺得十分滋潤及保濕！ 特別是此產品可以在不同位置使用，包括眼睛，臉部及頸部都能使用！ 十分欣賞！

塗上一層，膚色變得白亮，有光彩 ，有提亮的功用， 有加厚塗在細紋的地方， 細紋相對變淡 可以有撫平細紋的功效！ 塗上後 皮膚亦都變得較為緊致，毛孔收細，感覺變得細嫩， 值得長期使用！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Luk Dewitt

感謝topick給予我機會試用akaran medical wrinkle gel cream!

這產品是非常合適轉季用的.香港現在變乾燥,日間乾熱,晚間清涼.但不是真正冬天的乾燥和寒冷,所以GEL-CREAM變得非常合適.

試用一星期後,感覺很不錯,沒有爆出暗粒,質地不油膩但很滋潤.沒有香味.這是很好,因為代表沒有加入無謂又傷皮膚的香料和香精.

而且皮膚出乎意料地變白了,可能這是產品的功效.幼紋好像也變少了.整體感覺是皮膚在各方面都有改善.

最後用了PH測試紙自行測試一下.是大約5左右.很溫和.應該可以作長期使用.

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Ah Fung Leung

用咗之後都覺得幾好，因為我本身塊面唔單止有豆豆，仲要有好多皺紋，用咗之後啲豆豆同埋皺紋明顯減淡咗好多，同埋佢係無色無味嘅，因為我本身都有鼻敏感，如果有啲香味嘅話就好容易會打乞嗤，而家我同我個女都有用，同埋希望用耐啲亦都可以美白自己啲皮膚，因為本身啲皮膚都比較黑。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Jacqueline Chan

產品其實仔細聞也有少少香味，不過不濃是淡淡的，很適合喜歡淡雅人士使用。

觸感幼滑而滋潤，塗少許如1角大小，已足夠塗抹頸位置，而且不會覺油油的，吸引力強。

最重要是發現紋路和斑地方如頸，眼角等有

淡化，有效用。

所以我會建議朋友使用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：

試用專員：

試用專員：

試用專員：

試用專員：

試用專員：