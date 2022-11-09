【#LINKEDUpresents】英國私立寄宿學校「選校七大法則」國際學生多寡，反映學校的辦學策略？

香港家長考慮送子女就讀英國私立寄宿學校，往往都會發問「這間學校多唔多外國學生？」、甚至是「這間學校有沒有中國人 (學生)？」等常見問題。無疑，家長普遍希望千里迢迢送子女到英國學習，為的是讓他們學好英文和當地的文化。不講不知，一間英國私立寄宿學校入面，其國際學生的比率，足以反映學校的辦學政策及收生策略。

之前我們提及過，英國私立寄宿學校一般以同學的入學年齡及規模，來甄別他們所屬的入學年級 (Year Group) ，以至學校的學術及課外活動配套。國際學生初來乍到，而身邊的同學正是他們在同一屋簷下生活的群體，對於他們能夠儘快適應新環境有重大影響。而國際學生的比例，也可以為不同年齡及性格的學生带來正面影響。該比例主要可劃分為三類：

0 - 15％｜通常泛指非常傳統及較具歷史的英國私立寄宿中學，這些學校會嚴格控制國際學生的數量。一般而言，在同一年級、甚至同一個宿舍，基本上都不會有多過五名相同國籍的同學。而這類學校一般寄宿生比例甚高，連英國本地學生都會選擇在校留宿。

16 - 35％｜主流英國私立寄宿學校都屬於這個類別，學校會對國際學生數量有適當控制，而香港學生一般不會超過全校國際學生總人數的30％。如果家長希望子女較能夠在短時間適應新環境，可優先考慮這些學校。

35％+｜多數的私立學院 (Private College) 或預科學院 (Sixth Form College) 屬於這個類別，他們大多數會配合國際學生需要，提供如一年制GCSE課程或大學基礎班 Foundation 等。其辦學模式亦貼近國際學生的生活方式，一般會建議超過14歲、有較高自理能力的同學入讀。

了解過英國私立寄宿學校的國際學生比率分佈，或許家長會疑惑，這個比例的多寡，會如何影子女擇校的選擇 —— 主要會圍繞同學本身的年齡、性格及其自身的學術背景有關：

年齡｜幼年入學的同學，他們的接受能力較高，所以可選的學校也較多。當然，如果子女性格較為内向，有較多國際學生的陪伴，會容易讓子女融入新學習環境；反之，高年級同學可能已經建立起一套自己的學習方法及社交方式，需要因應他們的個性選擇學校。

性格｜初到英國讀書的國際學生，經常遇到不適應教學模式、生活習慣及思鄉等常見情形，不過這些情形較少發生在性格獨立、交際能力較高的同學上。對於擁有15%或以上國際學生的英國私立寄宿學校，他們都具備豐富的照顧國際學生經驗，值得家長參考。

學習背景｜大部分同學赴英之前都是就讀於本地學校，國際學生較多的學校，會較為了解他們在英語學習或是生活習慣，在不同配套上會微調他們的教學方法；部分就讀於國際學校的香港同學，他們較適應全英語教學，大可以考慮一些較少國際學生的學校。

有一點值得注意，亞洲家長的擇校標準中，多數一開始會注重參考學校排名及公開考試表現。不過，基於國際學生的比例會反映一間學校的辦學政策，這也是家長選校的時候，務必要把同學的升學目標納入考慮之列。例如以公開考試成績見稱的 Sixth Form College，以其優秀成績、牛劍升學率、回流香港三大的亮麗表現吸引家長及學生眼球，然而這類學校的國際學生比率往往超過80%，以比較冒進的教學方式，短期內提高學生的學術成績，則未必適合考慮傳統寄宿學校生活的家長及同學。

比較過國際學生比例之後，下一回我們會跳出國際學生的框框，環看全校的寄宿學生比例，將會如何影響一間英國私立寄宿學校對國際學生的生活及活動配套。

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(特約)