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【法律周】林定國︰本港將持續作為普通法適用地區　劉光源︰黃金管治年代已展開

政治 16:08 2022/11/08

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林定國表示，本港將持續作為普通法適用地區。 （資料圖片）

一連5日的「香港法律周」，今日踏入第2日。律政司司長林定國致辭指，國家主席習近平七一講話，清晰顯示本港「一國兩制」要長期堅持，並展示中央對本港普通法制度的支持，強調本港將持續作為普通法適用地區。

林定國表示，雖然本港與內地法律制度不同，但兩個司法管轄區能發揮相互協作模式，在跨境執行裁決時，能夠提高明確性及可預測性，亦能反映普通法的原則及國際標準，更好保護雙方利益，同時改善跨境貿易及投資環境，有助提升本港競爭力。

他又指，回歸以來，港府以《基本法》第152條，以中國代表團成員身份，積極參與海牙國際私法會議判決項目，是「一國兩制」成功實施的最佳展示。

同場的外交部駐港公署特派員劉光源表示，中央政府制定《港區國安法》，並落實「愛國者治港」原則，現時香港已由亂及治，在特區政府的領導下，香港加快融入國家發展大局，重視經濟和民生發展，形容是「重生」和充滿活力，黃金管治年代已經展開。

他又稱，在港國際法律組織也將大有可為，中國作為東道國，將一如既往地參與、支持辦事處的工作和發展。

劉續指，明年將迎來海牙會議成立130周年，中方願進一步加強與海牙會議交流合作，不斷提高參與力度和水平，為推動國際私法的研究和發展貢獻力量。

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責任編輯：趙居逸

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