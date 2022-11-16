【#LINKEDUpresents】六大類英國暑期遊學團，大、小朋友都適合參加？

每年暑假都有不少家長，讓子女透過暑假閒暇參加英國暑期遊學團，一方面讓他們放眼世界，感受異國文化及生活，同時又能憑藉身處英國的地利之便，讓他們學習地道英語及獨立生活的軟技能。我們更曾經聽過部分家長的說法，視參加英國遊學團為子女日後升讀英國私立寄宿學校的前哨觀察，可謂一舉多得。隨著疫情緩和及多國政府放寬旅遊限制，我們預算闊別三年的英國暑期遊學團將會重新舉辦，並陸續歡迎國際學生申請報名。初接觸英國暑假遊學團的家長，面對多種不同的英國暑期遊學團，我們綜合了家長及同學熱愛參加的六種遊學團類型，讓家長參詳當中的不同之處：

傳統寄宿學校體驗｜這類課程適合8至15歲、有意到英國升學的同學，在一定的國際學生比例下，讓他們透過不同課外活動，包括騎馬、划艇等傳統英式活動，率先體驗英國私立寄宿學校的生活，並在全英語環境下，與其他國際學生一起生活及交流。

大學體驗營｜這類遊學團由教育機構舉辦，主要面向12至17歲、較為成熟及具基本自理能力的同學，讓他們試行在大學環境上課，並安排同學入住大學宿舍的單人房，讓學生真人體驗大學生的生活。除日常上課外，主辦機構也會在課堂後安排團體活動或外出觀光。

牛劍或專科訓練營｜專為有意入讀牛津、劍橋兩件頂尖英國大學的同學而設，科目範圍比較集中在醫科、獸醫、法律、工程、科學等重點科目上。這類遊學團課程比較緊湊，學術性質比較濃厚，適合14至17歲、有意將來到英國就讀GCSE或是A-Level課程的同學。

運動訓練營｜以體育訓練作為重點，比較常見會有足球、哥爾夫球、籃球等運動訓練營，並會教授相關戰術、陣法、運動健康等相關的題目。除了體育訓練，課程當中也會有英語課程，加上所有訓練都是以英語進行，讓不同年齡的大、小朋友都能參與。

藝術戲劇營｜課程設計針對不同藝術及戲劇範疇，例如時裝、電影、舞蹈、攝影、油畫及繪畫、平面設計與插圖、遊戲設計等，更特設作品集訓練班，提升學生作品集水準以達到報考大學要求。這類遊學團或會吸引一些介乎15至18歲、熱愛設計及藝術的同學參加。

鄰近倫敦的夏令營｜倫敦是英國的首都，著名的名勝如倫敦眼、大笨鐘、大英博物館、白金漢宮等都是位於倫敦，對於首次到訪英國旅遊的家長及學生，倫敦成熟的交通及生活配套，不同文化匯聚一地，假如家長會陪同子女一齊到英國，當他們參加遊學團時，期間家長可以繼續係倫敦遊玩，大、小朋友都能自得其樂。

從六項英國暑期遊學團的分類中，不難發現他們都有自己的特色及課程方向。家長在報名遊學團之前，不妨從子女的日常生活、學習中，發掘他們的個人興趣及喜好，特別是他們喜歡的學科或課外活動。透過報名合適的英國暑期遊學團課程，讓同學透過各種活動親身體驗、探索，既能讓他們善用暑假時間增廣見聞，也能學習英語及生活上的軟技能，真正達至參加英國遊學團的重要意義。

探討完英國暑期遊學團之後，下期的文章將會探討英國大學申請概況，特別是高年級同學應該如何提早部署和準備你的英國大學申請：別以為「這些機會不屬於我」，只要部署得宜，你將會獲得比其他申請人更多的取錄機會！

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(特約)